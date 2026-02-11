"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Daina Tabūna, "Aspazija". Mākslinieks: Aleksejs Naumovs. "Latvijas Mediji".
Aspazija – sieviete, rakstniece, izcila personība. Bet iesākumā arī viņa bija tikai maza meitene, kas uzdrīkstējās sapņot. Rakstniece Daina Tabūna un mākslinieks Aleksejs Naumovs stāsta un iekrāso mazās Elzas tapšanu par Aspaziju. Grāmata atvērs durvis uz Aspazijas bērnību un aizvedīs līdz iemīļotās dzejnieces un dramaturģes mūža nogalei. Daina Tabūna ir rakstniece, stāstu krājuma "Pirmā reize" ("Mansards", 2014), garstāsta "Lasis Stasis un Atlasijas okeāns" ("Liels un mazs", 2022) un romāna "Raganas" ("Ascendum", 2023) autore. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju Teātra, kino un TV dramaturģijas specialitātē.
Nikolass Spārks, "Sapņu zeme". No angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante. Vāka māksliniece Elita Podniece. "Latvijas Mediji".
Kolbijs reiz bija pārliecināts, ka tiks prom no mazpilsētas un kļūs par slavenu mūziķi – līdz brīdim, kad traģēdija iznīcināja visas viņa ambīcijas. Kolbijs ir spiests vadīt ģimenes saimniecību un atteikties no sapņa, bet, kad piedāvājums uz dažām nedēļām spēlēt pludmales bārā Floridā nokrīt kā no debesīm, Kolbijs nolemj to pieņemt un kaut uz brīdi atpūsties no smagajiem pienākumiem. Viņš pat nenojauš, ka negaidīti sastaptā jaunā un talantīgā dziedātāja Morgana sagriezīs viņa pasauli kājām gaisā un liks apšaubīt visu, ko bija pieņēmis kā neizbēgamu. Pasaulslavenā rakstnieka Nikolasa Spārka romāns "Sapņu zeme" ir emocionāli piesātināts stāsts par sapņiem, kas dzimst pat visgrūtākajos apstākļos, par mīlestību, kas dziedē, un par spēku noticēt, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek.
Lauris Gundars, "Zāģē nost". Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. "Dienas Grāmata".
"Zāģē nost" ierauj un notur ar spilgtu simbolismu, daudzslāņainību un dinamiskiem pavērsieniem, saglabājot smalki ieturētu stilu. Varoņa sevis meklējumi dzīvi savijas ar starppaaudžu konfliktu atšķetināšanu. Grāmata, kas palīdz sadzirdēt sevi," par jauniznākušo darbu saka Gustavo, mūzikas producents, autors, izpildītājs. "Virtuozs, asprātīgs un aizraujošs lasāmgabals. Kā nenodot ideālus mākslā, politikā un dzīvē? Kā stāties pretī savam gļēvumam? Kā nepazaudēt pārliecību citu gaidu un sabiedrības klusējošās normālības priekšā? Lai rastu atbildes, jāapzinās savas saknes, bet pēc tam – jārod drosme zāģēt nost visu lieko, lai kļūtu par sevi pašu," uzskata Matīss Budovskis, aktieris, režisors. Dramaturgs, režisors un rakstnieks Lauris Gundars ir vairāk nekā 40 lugu un scenāriju autors, iestudējis izrādes Latvijas un Igaunijas teātros. Dramaturģijas pasniedzējs. Par grāmatu "Sveiks, Vali!" 2018. gadā saņēmis Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu, bet darbs "Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A." (2021) nominēts Latvijas Literatūras gada balvai.
"man pietiks ar latviju". Priekšvārdu autori: Guntars Godiņš un igauņu dzejnieks, literatūrkritiķis Hasso Krulls. Latviešu izdevuma redaktore: Sandra Godiņa, korektore: Jana Taperte, dizains: Toms Mrazausks, vāka māksliniece: Lote Vilma Vītiņa. Sērijas redaktors Aleksandrs Zapoļs. "Orbītas bibliotēka".
Igauņu mūsdienu dzejas antoloģijā iekļauti 14 dažādu paaudžu dzejnieku darbi. "Jebkuras tautas dzeja līdzi nes laikmeta nospiedumu. Cik daudz Latvijā zinām par igauņu dzeju?" vaicā grāmatas sastādītājs un atdzejotājs Guntars Godiņš. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Igaunijas Kultūrkapitāla programmas "Traducta" atbalstu.
Mārīte Putniņa, "Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Kuldīgas rajonā". Sērijas zinātniskā redaktore: Rūta Kaminska. Literārā redaktore: Guna Pence. Dizainere: Inta Sarkane. "Neputns".
Apgāds "Neputns" kopš 2006. gada izdod grāmatu sēriju "Mākslas pieminekļi Latvijā", un šī grāmata ir tās 15. izdevums. Sējumā ietverti 23 dievnamu apraksti – 16 luterāņu baznīcas, četras katoļu baznīcas, viena pareizticīgo baznīca, viena sinagoga un viena baptistu baznīca. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atbalstu.
