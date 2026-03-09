Rīgā pašvaldības mācību iestādēs daudzbērnu ģimenēm ir tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu, taču izveidotā sistēma ir tāda, ka atsevišķos gadījumos vecāki pēkšņi var tikt "aplaimoti" ar ziņu, ka "šodien jūsu bērnu vairs neēdināsim".  

Trakākais, ka šī ziņa ir automātiski ģenerēta un, lai tiktu līdz cilvēciskai skaidrībai, ir krietni jāpapūlas. Ar cēlo mērķi "samazināt birokrātisko slogu un uzlabot un paātrināt klientu apkalpošanas procesu" veidotā sistēma var arī klientam sabojāt dzīvi.

Nesen ar šādu Rīgas pašvaldības sagādātu nepatīkamu pārsteigumu saskārās trīs bērnu mamma Kristīne.

Kad māte pārdeklarējās viena

Aizvadītā gada decembrī viņa pārdeva dzīvokli, kas bija uz Kristīnes vārda un kurā bija deklarēta gan viņa, gan visi trīs bērni. Dzīvesbiedrs ir pierakstīts savas mirušās mātes dzīvoklī, lai tas nav bez saimnieka, bet reāli viņš dzīvo kopā ar ģimeni. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē