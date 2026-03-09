Kamēr tiek skaisti runāts par to, ka jāsamazina siltumenerģijas patēriņš un ēku emisijas, realitātē Latvijas iedzīvotāji dzīvo mājokļos, kas lielākoties būvēti laikā no 1930. līdz 1980. gadam. 

Protams, reklāmās sola vienkāršu risinājumu – uzstādi "smart" termostatu, un apkures rēķins saruks teju pats no sevis. Taču vai digitāla vadība patiešām spēj mainīt fiziku vecā mājā?

Problēma nav lietotnē, bet sienās

Latvijā dominē pirmskara mūra un koka ēkas, padomju laika daudzdzīvokļu nami ar vertikālo stāvvadu sistēmu un privātmājas ar daļēji modernizētu apkuri.

Ēkām, kas būvētas līdz Otrajam pasaules karam, visbiežāk ir biezas sienas, bet nevienmērīga siltumizolācija. Tajās bieži vien ir individuāla apkure vai modernizētas apkures sistēmas un liela siltuma inerce. Savukārt padomju laika daudzdzīvokļu mājās ir vertikālās stāvvadu apkures sistēmas, centralizēta siltumapgāde, un dzīvoklim bieži nav pilnīgas kontroles pār siltumu. Savukārt ne tik jaunās privātmājās ir dažādu paaudžu apkures sistēmu kombinācijas: katli, granulas, malka vai gāze un nevienmērīga siltuma sadale. Un praktiski visos gadījumos sākas konflikts starp digitālo vadību un fizikas likumiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē