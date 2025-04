Kad ēka vairs nav piemērota

Pašvaldības SAC "Alūksne" jau vairākus gadus runājot par nepieciešamību veikt remontdarbus. Ēka gandrīz simts gadus kalpojusi kā aprūpes centrs, bet vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Kā uzsver Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta,

mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti klientiem, nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi, tomēr esošajā vēsturiskajā ēkā pilnvērtīga mūsdienu prasību ieviešana nav iespējama.

"Varam ieguldīt divus vai trīs miljonus eiro, taču standarti tik un tā netiks pilnībā sasniegti – gaiteņu platums neatbilst normām, sienas nevar pārbīdīt, liftu ierīkot nav iespējams. Šī ēka vairs nav piemērota sociālās aprūpes iestādes funkcijām," skaidro I. Posta.

Alūksnes novada pašvaldības pārziņā ir divas novadā esošās iestādes – SAC "Alūksne" un "Pīlādži" Mālupē, ziņo "Alūksnes un Malienas Ziņas". Pieņemts lēmums: vēsturiskā ēka Ošu ielā jāatbrīvo, bet "Pīlādži" jāpaplašina. "Divu atsevišķu iestāžu uzturēšana izmaksā dārgāk nekā vienas lielas, tādēļ finanšu un loģistikas optimizācija ir būtiska pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai," norāda I. Posta.

Kā mazināt darbinieku trūkumu

Darbinieku trūkums skar gan privātās, gan pašvaldību iestādes. Smiltenes novada SAC "Trapene" spējis samazināt uzturēšanās izmaksas klientiem no 1030 eiro līdz 1002 eiro mēnesī, taču tas panākts uz darbinieku skaita samazināšanas rēķina. "Pašvaldība uzskatīja, ka mums ir par daudz darbinieku, tāpēc vajadzēja optimizēt. Samazinājām, piemēram, apkopēju un virtuves darbinieku skaitu," laikrakstam "Ziemeļlatvija" teikusi centra vadītāja Dina Jāņekalne. Tas būtiski ietekmējis centra darbību, īpaši atvaļinājumu laikā vai kad kāds saslimst, jo atlikušajiem darbiniekiem nākas strādāt dubultā slodzē.

Citos novados, lai piesaistītu darbiniekus, izmēģinātas dažādas pieejas. Aizkraukles novada VSAC "Latgale" filiāles "Mēmele" vadītājs Laimonis Klimovičs laikrakstam "Staburags" stāsta, ka

uz kādu laiku tika mainīts aprūpētāju darba grafiks, samazinot maiņas garumu no 24 stundām uz 12 stundām. Tomēr šis risinājums esot radījis pretēju efektu, un drīz vien aizgājuši desmit darbinieki.

Apsvērta arī darbinieku izmitināšana dzīvokļos vai kopmītnēs centra teritorijā, taču tādam projektam šobrīd nav finansējuma.

Skrīveros SAC "Ziedugravas" saviem darbiniekiem piedāvājot iespēju nakšņot aprūpes centrā. Tā kā iestāde atrodas ārpus apdzīvotas vietas, viens no pirmajiem jautājumiem, ko uzdodot potenciālie darbinieki, ir saistīts ar nokļūšanu un transporta iespējām. Centrs šobrīd meklē trīs darbiniekus, taču pat gadījumā, ja visas vakances aizpildītos, centra vadītājs Ainārs Judeiks darba sludinājumus neplāno izņemt: "Kadru mainība ir, tāpēc labi, ja ir kāda rezerve." Centrs cenšoties piesaistīt arī darbiniekus no ārvalstīm – pašlaik "Ziedugravās" strādā divas ukrainietes. Vasaras mēnešos palīdz skolēni, bet mācību praksē uz centru nāk audzēkņi no mācību centra "BUTS".

"Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa darbinieku trūkumu daļēji risina ar brīvprātīgo piesaistīšanu. Nodaļa ir iesaistījusies biedrības "Ascendum" projektā "Sarunas ar senioriem". "Mērķis ir dot iespēju cilvēkiem veidot jaunas draudzības ar senioriem, kliedēt mītus par aprūpes institūciju vidi un bagātināt aprūpes iestāžu klientu ikdienu, mazinot sociālo izolētību," skaidro biedrība "Ascendum". 24 brīvprātīgie no visas Latvijas nedēļas nogalēs no marta līdz jūnijam dodas uz sociālās aprūpes iestādēm, lai pavadītu laiku un aprunātos ar to iedzīvotājiem. Brīvprātīgajiem sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus, kā arī nodrošina mācības.

Vīrieši neizvēlas aprūpētāja darbu

Visi laikraksta "Staburags" aptaujātie aprūpes centru vadītāji atzīst, ka aprūpētāja profesiju pārsvarā izvēlas sievietes un vīriešu šajā jomā ir maz. SAC "Mēmele" vadība norāda, ka pie viņiem pēdējo reizi vīrietis aprūpētāja amatā strādājis pirms sešiem gadiem. Daudzi vīrieši izvairoties no šā amata, jo nevēlas veikt klientu higiēnisko aprūpi.

"Diemžēl tāda ir realitāte. Sociālās aprūpes nozare pārsvarā ir sieviešu pārstāvēta, un tieši sievietes lielākoties nodrošina klientu aprūpi. Tomēr darbs ir fiziski smags, piemēram, cilvēku pārvietošana un pārgrozīšana, kas pat būtu atbilstošāks uzdevums vīriešu fiziskajām spējām. Līdzīga situācija ir arī citās Eiropas valstīs. Viens no būtiskākajiem iemesliem ir atalgojums – aprūpētāja darbs ir zemu apmaksāts, un vīrieši, meklējot fiziski smagus darbus, bieži izvēlas citas profesijas, kur atalgojums ir augstāks," norāda Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departaments vecākā eksperte Līva Ševčuna.