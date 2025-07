Atkal nedienas elektropārvades sistēmā. Šoreiz Čehijā. Uz vairākām stundām daudzos apgabalos nav elektroapgādes. Prāgā apstājušies metro. Varam iedomāties to nervozitāti un zaudējumus, ko šādas situācijas rada. Kāpēc tas tā notiek un arvien biežāk?

Viens no cēloņiem ir, ja pārāk liels īpatsvars no kopējās elektroenerģijas ražošanas jaudas ir no saules (SES) un vēja (VES). Analītiķi kā drošu jaudu no SES un VES ir ieteikuši, ka tai jābūt tikai līdz 13% no kopējās uzstādītās elektroenerģiju ģenerējušās jaudas. Ja ir vairāk, tad ir nepieciešami arvien lielāki līdzekļi, lai radītu pietiekamas balansēšanas jaudas (no 1. jūlija visiem klientiem rēķinos būs konkrētas summas, kas jāmaksā par balansēšanu), akumulācijas iekārtas vai starpsavienojumus ar kaimiņiem, kā arī investīcijas elektrotīklos, lai varētu ātri reaģēt uz VES un SES ļoti nestabilo elektroenerģijas ražošanu un salāgošanu ar patēriņu. "Jānoķer" frekvence 49,8–50,2 Hz robežās. Ja tas neizdodas, tad arī rodas traucējumi elektroapgādes sistēmās, jo automātiski tiek atslēgtas vai pieslēgtas ģenerējošās jaudas.