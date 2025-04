Vai Latvijas politikas darbakārtībā redzam jautājumu par tautas vēlētu prezidentu ar plašākām pilnvarām? It kā ne... Tomēr tas tur ir! Faktiski šī ideja visu laiku bijusi klātesoša jau kopš pirmskara Latvijas parlamentārisma laikiem un atgriezusies arī uzreiz pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Tiesa, nekad arī nav nonākusi līdz tādai pakāpei, lai to vērtētu kā reālu priekšlikumu. Tas vairāk bijis tāds politiskā noskaņojuma barometrs vai dažreiz vienkārši mēģinājums apseglot ideju, kas ievērojamai daļai sabiedrības varētu šķist tīkama. Taču tagad tam pieiets no pavisam pretējās puses, jo viens no "Apvienotā saraksta" vadošajiem politiķiem, bijušais Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, sit bungas – gaisā virmojot ideja par Latvijas atteikšanos no parlamentārās demokrātijas modeļa. To mēģinot iedabūt "caur sētas durvīm, un mūsu Satversmes tēvi kapā vienkārši apgrieztos otrādi!" [No Smiltēna intervijas laikrakstam "Diena".] Kā izrādās, viņš pats jau sen stāvot Latvijas demokrātijas sardzē: "To tendenci es skaidri sajutu, jau esot Saeimas priekšsēdētāja amatā, tāpēc vienmēr uzsvēru parlamentārās demokrātijas nozīmi un pienākumu to sargāt."

Jāsāk ar to, ka diskusijām par šiem jautājumiem nav nekāda sakara ar Smiltēna samērā neilgo atrašanos Saeimas spīkera krēslā [no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 20. septembrim], un par viņa pārstāvētā politiskā spēka divkosību šajos jautājumos vēl var parunāt atsevišķi. Tāpat šķērslis nav bieži piesauktie "Satversmes tēvi". [Patiesībā tas ir kalks – vārdu savienojums, kas veidots pēc citas valodas parauga, burtiski tulkojot attiecīgās valodas vārdu – no amerikāņu "Tēviem dibinātājiem" ("Founding fathers")].

Ja tā stingri pieturas pie Satversmes rakstītāju iecerētā parlamentārisma modeļa, tad pašlaik Saeimas vēlēšanās nebūtu jābūt arī, piemēram, procentu barjerai.

Tas nozīmē, ka parlamentā būtu pilns ar nelielām frakcijām un pat deputātiem vieniniekiem, kā pirmskara Latvijas pirmajās Saeimās, un tad mēs tiešām redzētu īstu politisko tirgu, kas tagad, lai arī reizēm ar grūtībām, tomēr vēl paliek pieklājības robežās.