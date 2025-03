Latvijas basketbola izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā grupu kārtā Rīgā tiksies ar Serbiju, Čehiju, Turciju, Igauniju un Portugāli.

Reklāma

Vakar Rīgas cirkā svinīgā ceremonijā notikušajā izlozē bumbiņas no stikla traukiem, sadalot 24 komandas četrās grupās, vilka nesenie basketbola spīdekļi spānis Rūdijs Fernadess un grieķis Nikoss Zisis. Vēl pirms izlozes bija zināms, ka vieni no mūsējo pretiniekiem būs igauņi, kas izraudzīti kā turnīra partneri. No sestā groza Latvijai krita Portugāle, no ceturtā – Turcija, no trešā groza – Čehija, bet no spēcīgāko komandu jeb pirmā groza – Serbija (varēja trāpīties arī Francija, Vācija vai Spānija). "Pirms izlozes bija skaidrs, ka komandas visos grozos ir tik līdzīgas, ka īsti nebija starpības, ko dabūt pretī. Ja skatās uz pirmo grozu, tad Serbija mūsu grupā ir laba ziņa, jo viņi pēc tam nebūs pretī izslēgšanas spēlēs. Grūti teikt, kuri ir parocīgi vai neparocīgi pretinieki.

Pirms Pasaules kausa teica, ka mēs esam nāves grupā, taču tikām ar to galā. Vairāk jāskatās pašiem uz sevi, nevis pretiniekiem, kārtīgi jāsagatavojas un jāspēlē,"

izlozi vērtēja Latvijas izlases kapteinis Dairis Bertāns. Vien jāpiebilst, ka astotdaļfinālā iekļūs katras grupas četras labākās komandas.

Mājiniekiem pirmā spēle 27. augustā būs pret Turciju. Basketbola mīļotājiem kalendārā jāatzīmē 3. aprīlis, jo tad interneta vietnē "bezrindas.lv" sāks tirgot biļetes uz atsevišķām Latvijas izlases spēlēm. Cenas šāda līmeņa pasākumam atbilstošas – no 30 līdz 100 eiro. Uz izslēgšanas spēlēm jau krietni dārgāk – no 120 līdz 500 eiro, kur pustūkstotis ir dārgākās biļetes uz medaļu spēlēm.

Latvijas izlases spēļu kalendārs

27. augusts Latvija – Turcija

29. augusts Latvija – Igaunija

30. augusts Latvija – Serbija

1. septembris Latvija – Portugāle

3. septembris Latvija – Čehija

* Visas Latvijas izlases spēles sāksies plkst. 18