Primārais ir pētniecība. Bet krājums jau kaut kur ir jānovieto, un mūs laika gaitā uzrunāja Andris Vilks, piedāvājot telpas Gaismas pilī.

Viņam arī ļoti patika doma par emigrācijas muzeju, viņš mums ļoti palīdzēja. Krājums joprojām atrodas Mūkusalas ielā, kur ir arī viena neliela biroja telpa. Te glabājas mūsu 33 tūkstoši muzeja vienību, ieskaitot digitālo materiālu, kas sakrāti 18 darbības gados. Tagad Berga bazārā ir šī vieta, kur varam izstādīt nelielas īslaicīgas ekspozīcijas no mūsu krājuma, bet sapņojam par plašākas pamatekspozīcijas vietu.

Te notiek arī iknedēļas tikšanās – sarīkojumi, kuros skan tautiešu stāsti, notiek dziedāšanas un zolītes vakari.

Jā, tās ir dzīvas saviesīgas tikšanās, katru ceturtdienu tās apmeklē 20–30 cilvēki, kuriem te ir interesanti satikties, stāstīt par savu pieredzi, klausīties lekcijas un vienkārši parunāties. Nāk galvenokārt ļaudis, kas atgriezušies Latvijā gan no vecās emigrācijas, gan nesenās. Īpaši priecājamies, ka te nāk jauni cilvēki no apvienības "Ar pasaules pieredzi Latvijā", kuri stāsta par savu profesionālo pieredzi, dzīvojot ārpus dzimtenes, un to, kādu bagāžu viņi atveduši no turienes līdzi. Berga bazārs, mūsuprāt, ir tāds starpposms ceļā uz pastāvīgo ekspozīciju par latviešu emigrāciju pasaulē, kurā tad nu varētu izstādīt mūsu bagātīgo krājumu.

Kā tiekat pie krājuma eksponātiem?

Uzrunājam individuāli, sludinām mājaslapā un sociālajos tīklos, braucam ekspedīcijās. Vislabāk sokas, uzrunājot un stāstot, kas tieši mums vajadzīgs. Un, protams, notiek tā, ka pēc omītes aiziešanas mūžībā tīrot māju, pēcnācēji izvēlas kādus vēsturiskus priekšmetus atdot mums.

Jāteic gan, ka mums kā katram muzejam svarīgākais ir cilvēkstāsts, nevis manta.

Lai gan – ir arī ļoti interesantas lietas, kas pastāsta veselu stāstu par to, kā tautieši trimdā ir uzturējuši pavisam praktisku saikni ar Latviju. Kādreiz vērpjas vesels stāsts par sālstrauciņu, kas pavadījis ģimeni garus gadus plašajā pasaulē, vai kāds pavisam neliels aizkustinošs nieciņš. Materiālā kultūra ir maģiska, tā ļauj iztēloties to dzīvi, ko cilvēks dzīvojis, būdams tālu prom no dzimtenes.

Kas ir vislielākais eksponāts no trimdas?

Amerikas latvieša Jura Bļodnieka daudzpieredzējušais auto "Valiant", kas tagad izstādīts Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrā "Inženieru arsenāls". Vēl ir arī liels skapis no dīpīšu laikiem Vācijā, ko mums atdeva Austris Grasis. Un vēl arī 1922. gadā no Latvijas izvesta Brazīlijas latviešu pūralāde, ko atradām kopsaimniecībā "Palma". Šādu pūralāžu tur vēl ir daudz – kopš tiem laikiem aizvadītajā gadsimtā, kad uz Apsolīto zemi devās latvieši. Viena jaunāka pūralāde, gatavota 90. gados, šurp atceļoja no Austrālijas. Latviešu tēvs to darināja savai meitai uz kāzām, un tā ir grezna, apkalta.

Vai esat valsts akreditēts muzejs?

Jā, jo strādājam profesionāli,

mūsu muzeja krājums ir daļa no Latvijas Nacionālā muzeju krājuma. Tas ir ļoti svarīgi, jo līdz ar to emigrācijas vēstures liecības ir kļuvušas par pilntiesīgu daļu no Latvijas vēstures mantojuma.

Strādājam saskaņā ar Latvijas likumiem, vēl vairāk – pildām Diasporas likumā noteikto prasību glabāt diasporas kultūras mantojumu, proti, mums deleģēts šis pienākums, par ko arī saņemam finansējumu no Kultūras ministrijas. Pateicoties VKKF Profesionālo nevaldības kultūras organizācijas atbalsta programmai, jau vairāku gadu garumā saņemam ikdienā tik nepieciešamos līdzekļus īrei, komunālajiem maksājumiem, algām u. c. Nozīmīga līdzekļu daļa nāk arī no diasporas fondiem, no privātajiem ziedotājiem un citiem finansētājiem.

Kādas ir jūsu tuvākās nākotnes ieceres?

Septembrī sāksim jaunu pasākumu ciklu – "Māju garša", kas īstenībā ir vesela vēstures pasaule. Jūs zināt, ko latvietim paaudžu paaudzēs nozīmē pīrāgi! Un mums jautā, kā skābēt kāpostus, lai tajos sagaršotu latvisko niansi. To arī stāstīsim – tiešajās tikšanās reizēs, virtuāli, kopā gatavosim un ēdīsim.

Šogad mums ir, nosacīti sakot, Lielbritānijas gads. Berga bazārā aprīlī atvērsim izstādi ar astoņiem cilvēkstāstiem, kas vēstīs par latviešu ierašanos Lielbritānijā pēc Otrā pasaules kara un smago, melno darbu ogļraktuvēs, tekstilfabrikās, lauksaimniecībā, slimnīcās. Būs arī fotoizstāde Gaismas pilī ar Anglijas latviešu fotogrāfa Harija Blezūra apmēram simt darbiem, ko mums nodeva viņa meita Anita. Izstādi atklāsim jūnijā, un esmu pārliecināta, ka tā ieinteresēs cilvēkus skatīt savus laikabiedrus tuvplānā un dažādās trimdinieka dzīves situācijās. Anitas dāvātajā koferītī bija ap 20 tūkstošiem fotonegatīvu, ko jau esam digitalizējuši un labāko izstādei atlasījuši.

