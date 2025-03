No arhīva. Deportācijas — Cacuru dzimtas traģēdija. Tik daudzi palīdzēja izdzīvot

Tuvojoties 25. martam – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai, arī es, Solomeja Spiča, vēlos pastāstīt plašākai publikai savas un savas ģimenes locekļu ciešanas 1949. gada 25. martā. To neviens nedrīkst aizmirst, kā mūsu tauta tika aplaupīta, pazemota, verdzināta un apmelota…

Raksta pirmpublikācija "Latvijas Avīzē", 2008.22.03.

Iebrukums naktī



Jau pirms izvešanas mani un māsu Sholastiku vietējā vara aizsūtīja tīrīt ceļus no sniega līdz Krāces stacijai, jo bija briesmīgas sniega kupenas. Mēs visu dienu strādājām. Bijām nogurušas un slapjas. Naktī (25.03.) mūs pamodināja skaļi sitieni pie durvīm. Brālis Viktors paslēpās mājas bēniņos linu ķīpās. Kad atlauza durvis, iebruka vesels bars bruņotu karavīru un daži privātie. Mēs no uztraukuma bijām šokā. Māti Veroniku Cacuri gandrīz paralizēja. Viņa nevarēja pakustēties.

Daži karavīri uzkāpa bēniņos un ar durkļiem durstīja linu ķīpas, tad brālis padevās bez pretošanās.

Viņi sita tam ar šautenes laidni pa muguru, pa galvu. Tad noguldīja ragavās un apsargāja. Brālis nedrīkstēja kustēties.

Pa to laiku mājās notika kratīšana. Neko aiztikt nedrīkstējām. Māsa Sholastika gribēja aizbēgt, viņa devās uz šķūni pēc siena govīm, jo tās māva, aitas blēja, suņi rēja, it kā juzdami, kas notiek. Karavīrs ar šauteni māsai sekoja. Tā viņai neizdevās nekur paslēpies. Pēc kratīšanas karavīri kliedza: "Skorei, skorei!"

Tēvs Jāzeps Cacurs apakšveļā izgāja pagalmā pie karavīriem, kuri apsargāja Viktoru. Tēvs lūdza, lai viņu nošauj, jo viņš gribot palikt Latvijā.

Karavīri iegrūda tēvu ragavās un arī apsargāja. Sieviete iznesa no mājas kažoku un uzsedza tēvam uz pleciem, pēc tam iznesa velteņus un iedeva tēvam. Kratīšana beidzās, es sāku kravāt mantas, ko ņemt līdzi. Pēkšņi konstatēju, ka ir paņemtas mātes zeltlietas – gredzeni, auskari, zelta ķēdītes, kaklā karamais zelta pulkstenis un tēva sudrablietas. Šo to sametām maisā un salikām ragavās. Visu laiku karavīri kliedza: "Skorei, skorei!" Kad mūs aizveda līdz Krāces stacijai, tikai tad sapratām, ka ļoti maz esam paņēmuši līdzi, citiem bija ļoti daudz maisu gan ar drēbēm, gan pārtiku. Otrā dienā mūs sadzina lopu vagonos. Vienā vagonā bija apmēram 40 cilvēku. Vilciens sāka kustēties. Visos vagonos bija dzirdama Dieva lūgšana, raudāšana un vaimanas… Tā mēs braucām trīs dienas. Ceturtajā dienā atnesa spaini šķidras zupas: vārītas zivis ar makaroniem. Zupas visiem nepietika. Pēc desmit dienu braukšanas kādai sievietei sākās dzemdības. Viņa dzemdēja, bet bērniņš bija jāizsviež no vagona ārā, jo to pavēlēja apsardze.

Kad aizbraucām līdz Omskai, mūs visus no vagona izsēdināja un dzina uz pirti. Tēvu Jāzepu Cacuru no vilciena aizveda uz slimnīcu, jo, braucot veļā (virsdrēbju viņam nebija), viņš bija saaukstējies. Pēc pirts mūs aizveda pie kādas ukraiņu ģimenes. Saimniece mūs pacienāja ar rupjmaizi – melnu kā darva – un tēju bez cukura. Mēs bijām priecīgi par saimnieces laipnību.

Pēc kāda laika mūs pārvietoja uz zemļanku (zemē ieraktu bunkuru). Pienāca ziema, klons bija ļoti auksts, grīdas nebija. Zemļankā logs bija aizbāzts ar lupatām. Stūrī stāvēja spainis ar ūdeni, to sedza ledus kārta. Tēvs tur pusbadā gulēja, drēbes apsarmoja un sasala, tāpat arī ūdens krūzē. Pēc dažiem mēnešiem (nepilna gada) tēvs nomira.

Laipnie ganiņi

Mani aizsūtīja uz Kalimu, 80 km tālumā no dzīvesvietas gatavot ēdienu baļķu vedējiem, meža strādniekiem. Tur bija krāsns maizes cepšanai un krāsns rīki. Es no savas mātes biju iemācījusies cept maizi, vārīt galertu un gatavot citus ēdienus. Man pieveda miltus maizes cepšanai, govju galvas un kājas ar spalvām un nagiem – neapstrādātas. Lai no tā visa es gatavotu zupas un galertu. Es biju jauna. Man bija tikai 19 gadu.

Baļķus veda ar vēršiem. Vēršus vajadzēja atpūtināt un pabarot. Baļķu vedējus arī vajadzēja pabarot. Kolimā bija divi gani. Viņi mums palīdzēja izdzīvot. Ganiņi bija labsirdīgi un izpalīdzīgi. Viņi ganīja bullīšus – lielu baru. Ganiņi pēc kārtas brauca uz kolhozu un reizē aizveda manai mātei maizes gabaliņus, kurus es biju sakrājusi. Ganiņi to darīja slepeni un bija uzmanīgi, lai neviens nepamana. Māte jau vairākas dienas bija neēdusi. Bija bezgala priecīga, ka varēja saņemt maizes gabaliņus no meitas, kas atradās 80 km tālu.