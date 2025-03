Ministru prezidente Evika Siliņa vēlas panākt, ka birokrātija valsts pārvaldē tiek samazināta par 25 procentiem. Nezinu, kā tos procentus varēs izmērīt, bet skaidrs ir tas, ka ir izskanējusi vēlme uzlabot ierēdniecisko pārvaldes sistēmu tā, lai atpestītu dažādu profesiju ļaudis no nesamērīgā birokrātiskā sloga.

Bet to visbiežāk rada tieši pašas valdības izstrādātie un akceptētie tiesību akti. Ministru kabinets (MK) savus likumprojektus nosūta Saeimai, kura tos attīra no dažādiem "piemaisījumiem" vai arī papildina, nereti tā, ka no sākotnējā sūtījuma tikpat kā nekas nav palicis pāri.

Saeimas deputāti gan ne reizi nav publiski pateikuši, ka valdības iesniegtais likumprojekts ir pārstrādājams, kaut gan tas nebūtu jāslēpj, stāsta Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere. Noklusējot arī to, ka tas ir bijis tik nepilnīgs, ka parlamenta komisija, ņemot vērā Juridiskā biroja priekšlikumus, ir bijusi spiesta to uzrakstīt gandrīz no jauna.