Latvijas futbola izlase aizvadījusi pirmos divus mačus 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā. Iznākums prognozējams – uzvara un zaudējums. Cikls sākts ar grūtā cīņā izrautiem trīs punktiem Andorā (1:0), vienīgos vārtus gūstot enerģiskajam Dario Šitam (viņam tie bija otrie izlasē).

Savukārt pirmdien leģendārajā Vemblija stadionā bezierunu zaudējums futbola dzimtenes Anglijas valstsvienībai (0:3). Latvijas izlases aizsardzībā "noliktais autobuss" (termins futbola slengā) pret pakāpi meistarīgākajiem angļiem šoreiz nelīdzēja. Mūsējiem bija pusotrs moments – Vladislavs Gutkovskis pēc pretinieku kļūdas no asa leņķa netrāpīja tukšos vārtos, bet Alvis Jaunzems no tālas distances uzsita virsū vārtsargam. Par spīti trim ielaistajiem vārtiem, uzslavas pelnījis mūsu vārtsargs Krišjānis Zviedris, pēc mača atzīstot, ka izdarījis visu, kas bijis viņa spēkos, bet ko tu stipram padarīsi?

Futbola dziesmu svētki latviešiem

Spēli klātienē vēroja 79 572 skatītāji, kas ir jauns Latvijas futbola izlases apmeklētības rekords (iepriekšējais bija 51 000 Varšavā pret Poliju). Uz Latvijas fanu sektoru tika pārdotas 2000 biļetes, apmēram tikpat latviešu varēja būt izkaisīti arī citos milzīgā stadiona sektoros, jo maču apmeklēja arī daudzi miglainajā Albionā dzīvojošie tautieši. Emocijas fantastiskas, svētku atmosfēru varēja just pat tālraides tiešraidē. Pirms mača bija organizēts fanu kopgājiens uz stadionu, visiem kopā skandējot futbolā jau tradicionālo "Visi latvji kopā lecam, hei, hei" un uzdziedot dziesmu par 11 vīriem, kas cēlās kaujai un braši cīnījās.

"No mūsu latviešu līdzjutēju fanu puses tie bija futbola dziesmu svētki,"

"Latvijas Avīzei" sacīja bijušais futbolists, bet tagad mūziķis un aktieris Kristiāns Kareļins. Viņš uz Londonu devās draugu kompānijā. "Bija forši, tagad var ievilkt ķeksīti savā vēlmju sarakstā, ka tur ir būts un izbaudīts futbols Vemblijā. Es gan biju gaidījis lielāku līdzjušanu un dziedāšanu no angļu puses, taču, cik saprotu, tad atlases cikla spēles viņiem nav notikums, jo viņi ir droši, ka komanda tiks finālturnīrā. Bet tā stadions pilns, milzīgs, skaists, daudz latviešu. Arī tādi, par kuriem nemaz nezināju, ka viņus interesē futbols," iespaidos dalījās Kristiāns, kurš maču vēroja Latvijas fanu sektorā. "Uz stadionu gājām laikus, aptuveni divas stundas pirms spēles vienā no pabiem bija laba ballīte, pēc tam gājiens. Spēles organizācija izcila, jo tā viņiem ir ikdiena. Bija bauda vērot, kā viss atstrādāts, kā pēc spēles 80 000 cilvēku pūli novirza uz metro. Par visu padomāts," Kareļins uzslavēja organizatorus. Nekādu konfliktu nav bijis, ja neskaita kāda līdzjutēja pārāk lielo vēlmi uzpīpēt. "Stadiona teritorijā to nedrīkst, bet mūsu sektora apakšā kāds tomēr pamanījās uzvilkt dūmu. Stjuarti uzreiz aizrādīja, bet pēc tam smaidīja, sakot, ka viņš tagad ir Latvijas fanu leģenda. Policija bija klāt arī pabā netālu no stadiona, kur pulcējās latvieši pirms spēles. Tur bija arī nedaudzi vietējie līdzjutēji, lai novērstu iespējamās nekārtības, taču policija bija patīkami pārsteigta par tik miermīlīgu un nekaitīgu fanu pulku, kāds ir Latvijas futbola fanu grupējums. Pati spēle diezgan prognozējama.

Par zaudējumu nav jāpriecājas, bet nevar arī neko pārmest futbolistiem. No zaporožeca nevar dabūt laukā lambordžīni.

Divas dažāda līmeņa komandas. Šoreiz būtiskāka bija pati spēles atmosfēra, domāju, ka arī futbolisti to izbaudīja, jo Vemblijs ir ēka ar vēsturi un ļoti spēcīgu vārdu. Iedomājos, kā jutās izlases debitants Niks Sliede, kurš 21 gada vecumā piedzīvoja debiju tieši Vemblijā. Tas puisim ir labs avanss turpmākajai karjerai," uzskata Kristiāns Kareļins.

Skaļākās gaviles papīra lidmašīnai

To, ka Vemblija stadionā ir sava, īpaša aura, uzsvēra arī Latvijas Radio sporta ziņu žurnālists Mārtiņš Kļavenieks, kurš savās darba gaitās klāt bijis ne vienā vien lielā sporta pasākumā. "Reportāžā no spēles minēju, ka nekad nebiju domājis, ka kādreiz radioklausītājiem teikšu frāzi – labvakar no Vemblija stadiona. Tādai frāzei jau vien ir savs svars. Ir būts lielos stadionos, vieglatlētikas čempionātos, olimpiskajā spēlēs, arī pirms sešiem gadiem Varšavā, kad bija iepriekšējais Latvijas futbola izlases apmeklētības rekords, tomēr Vemblijs ir un paliek Vemblijs. Svētku sajūta, kuru saliekot kopā ar mūsu faniem, viņu gājienu, aktīvo līdzjušanu, bija pacilājošas un uzlādējošas sajūtas. Fanu gājienu regulēja policija, norādot, kur un pa kuru ielas pusi jāiet, taču cita darba viņiem nebija. Ar kolēģi Ilvaru Koscinkēviču runājām, ka Londonas policijai šis noteikti bija miermīlīgākais un kulturālākais futbola fanu gājiens, kādu viņi ir pieredzējuši," arī Kļavenieks norādīja, ka nekādu ekscesu nav bijis. Savukārt spēles laikā viņu, tāpat kā daudzus no latviešiem, pārsteidzis izslavēto angļu līdzjutēju kūtrums savējo atbalstīšanā.

"Latvijas fanu sektoru visu laiku varēja dzirdēt, bet angļus tikai tad, kad kaut kas notika laukumā. Pa brīdim uzspēlēja trompetīti, nedaudz pasita bungas, bet tā klusums, dziedāja un lēkāja tikai latvieši.

Lielākās gaviles bija tad, kad no augšējiem sektoriem kāds pamanījās papīra lidmašīnīti aizlidināt līdz laukuma zālienam. Tad gan viss stadions uzgavilēja, pat skaļāk nekā tad, kad angļi guva vārtus. Patīkami pārsteidza, ka bija padomāts arī par mūsu faniem, jo paziņojumi stadiona skaļruņos bija gan angliski, gan latviski, arī uz lielā ekrāna, piemēram, kad notika video atkārtojuma caurskatīšana jeb pielietota VAR sistēma, par to varēja izlasīt abās valodās."

Rezultāti. Futbols

PK kvalifikācija

Anglija – Latvija 3:0 (1:0), Džeimss (38.), Keins (68.), Eze (76.)

Albānija – Andora 3:0 (2:0), Manajs (9., 19.), Uzuni (90.+2).

Anglija 2 6 5:0

Albānija 2 3 3:2

Latvija 2 3 1:3

Serbija 0 0 0:0

Andora 2 0 0:4

* Komanda, spēles, punkti, vārtu attiecība.