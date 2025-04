Bijusī ASV valsts sekretāre un prezidenta amata kandidāte Hilarija Klintone publicējusi kritisku viedokļrakstu par "Signal" sarunu noplūdi un kopumā par Baltā nama jaunā saimnieka Donalda Trampa "bīstamajām" darbībām.

77 gadus vecā Klintone piektdien publicēja komentāru laikrakstā The New York Times, kurā asi kritizē Donalda Trampa administrācijas pieeju valsts pārvaldē, nosaucot to par stulbu un bīstamu. Klintone īpaši asi vēršas pret neseno Signal skandālu jeb "Signalgeitu", kā arī pret miljardiera Īlona Maska vadīto Valdības efektivitātes departamenta (DOGE) politiku, secinot, ka Tramps ar laiku padarīs ASV par "vāju un vientuļu valsti".

Raksts, kam dots virsraksts "Cik vēl stulbāk tas viss var vēl kļūt?" (How Much Dumber Will This Get?), sākas ar teikumu:

"Mani nesatrauc liekulība; mani satrauc stulbums."

Klintone pieskaras skandālam, kurā Trampa nacionālās drošības padomnieks Maiks Volcs nejauši pievienoja slēgtai amatpersonu grupai lietotnē Signal izdevuma The Atlantic galveno redaktoru Džefriju Goldbergu. Tajā, kā ziņots, Donalda Trampa komanda apspriedusi amerikāņu triecienus pret husītu islāmistiem Jemenā.

Klintone raksta: "Trampa administrācijas augstākās amatpersonas apdraudēja mūsu karavīrus, komerciālā ziņapmaiņas lietotnē daloties ar militāriem plāniem un nejauši uzaicinot tajā žurnālistu. Tas ir bīstami. Tas ir vienkārši stulbi."

Viņa piebilst: "Šī ir tikai jaunākā pašu izraisītā krīze jaunajā administrācijā, kas grauj Amerikas spēku un apdraud mūsu nacionālo drošību."

Klintone arī asi kritizēja DOGE politiku, kas tiek īstenota kopš jaunās administrācijas pirmajām dienām un ko pārrauga tehnoloģiju miljardieris Īlons Masks. Viņa gan tieši nemin Masku vārdā, nedz arī komentē pieaugošo oligarhu ietekmi uz valsti.

Īpašu uzmanību Klintone pievērš ASV Starptautiskās attīstības aģentūras (USAID) likvidēšanai, kas tika izveidota Džona F. Kenedija prezidentūras laikā un kalpoja kā "mīkstās varas" instruments ASV ietekmes izplatīšanai pasaulē, kontrastējot ar militāro un diplomātisko spēku.

"Bīstamā un sarežģītā pasaulē ar spēku vien nepietiek. Jābūt arī gudriem.

Es kā valsts sekretāre Obamas administrācijā aizstāvēju gudras varas pieeju, apvienojot spēcīgu militāro klātbūtni ar maigu diplomātiju, palīdzot citiem attīstīties, kā arī veicinot ekonomisko un kultūras ietekmi," viņa raksta. "Neviens no šiem instrumentiem izolēti nedarbojas. Tikai kopā tie padara Ameriku par superlielvaru. Trampa pieeja ir muļķīgā vara (dumb power). Tā vietā, lai spēcīga Amerika izmantotu savu potenciālu, lai vadītu pasauli un stātos pretī ienaidniekiem, Trampa Amerika kļūst aizvien aklāka un apjukušāka, vāja un bez sabiedrotajiem."

Viņa arī nosoda Trampa un Hegseta uzbrukumus daudzveidības politikai armijā, norādot, ka administrācija dod priekšroku bravūrai pār kompetenci un gudrību.

Klintone secina, ka Trampa administrācija nezina, ko dara, un ka prezidents "varbūt ir uzņēmies pārāk daudz."

"Ja šeit vispār ir kāda stratēģija, es to neredzu... Viņš spēlē azartspēles ar ASV nacionālo drošību. Ja tas turpināsies, kļūda tērzēšanas grupā Signal būs mūsu mazākā problēma, un visas dūres un karogu emocijzīmes pasaulē mūs neglābs," viņa brīdina.

Donalds Tramps pirms dažām dienām atcēlis vairāku vadošo demokrātu, arī Klintones drošības pielaides, liedzot piekļuvi valsts noslēpumiem.

