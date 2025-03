Par Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) prezidentu vakar ar pārliecinošu balsu vairākumu tika ievēlēts līdzšinējais organizācijas ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs.

Reklāma

Miļkevičs amatā nomainīs Arni Lagzdiņu, kurš uz jaunu termiņu nepretendēja. Miļkevičam konkurenci sastādīja cits bijušais sportists – Kaspars Briška –, taču zaudēja vienos vārtos. Par Miļkeviču nobalsoja 60 LVS biedri, par Brišku seši, bet vēl pieci biļeteni tika atzīti par nederīgiem. Brišku, kurš savulaik darbojās kā LVS sporta direktors, amatam virzīja sporta klubs "Metroons", bet Miļkeviču Balvu sporta skola.

"Man ir četras galvenās prioritātes – finanšu stabilitāte un to piesaiste, sportistu un treneru atbalsts, infrastruktūras attīstība un sacensību pilnveide," "Latvijas Avīzei" pēc ievēlēšanas sacīja Miļkevičs.

Pirms kongresa un tā laikā līdzšinējās vadības virzienā izskanēja pārmetumi, uzsverot, ka sporta karaliene Latvijā esot nogurusi un tai ir vajadzīgs svaigas asinis, kas dotu jaunu uzrāvienu.

"Ir cilvēki populisti, kas nedēļu pirms kongresa sāk rosīties, iespējams, lai atrastu sev darbu. Kad savulaik nācām mēs ar Inetu Radeviču, nevienu sliktu vārdu par priekšgājējiem neteicām, tikai to, ko vajadzētu mainīt. Šodien kongresa laikā izskanēja ļoti daudz nepatiesu faktu, tas nebija solīdi, visādi izteikumi, pirms tam arī aicinājums mainīt savienības statūtus, jo viņiem (konkurentiem) acīmredzami nebija pietiekami daudz pretendentu uz valdes locekļu vietām. Bet statūtus nevar mainīt piecas dienas pirms kongresa. Tāpat nav noslēpums, ka daļa konkurentu nāk no vienas politiskās partijas, taču sporta biedrībai ir jābūt politiski neatkarīgai. Mūsu līdzšinējie darbi runā paši par sevi, un to pierādīja arī balsošanas rezultāti. Šobrīd teikt, ka vieglatlētikā viss ir slikti, nevar," kritiku noraida jaunais LVS prezidents, piebilstot, ka nepatiesi ir arī apgalvojumi, ka uz pusi samazinājies licencēto sportistu skaits. Viņš gan atzīst, ka liels nopelns ir arī valsts lēmumam noteikt prioritāros sporta veidus. "Par to savulaik cīnījāmies, un paldies, ka tagad prioritātes tiek noteiktas. Mēs no izdzīvošanas varējām pāriet uz kaut kādu attīstību, jo pirms tam 20 gadus dzīvojām tādā nabadzībā, ka vispār neko nevarējām izdarīt.

Pēdējos trīs gadus valsts finansējums vieglatlētikai ir trīskāršojies, un mēs varam ieviest arī jaunas atbalsta programmas.

Piemēram, atbalstīsim tos augsta līmeņa sportistus, kuri nav Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) paspārnē. Mums ir plāns arī atjaunot "Rīgas kausu" starptautiskās sacensības un pēc pašvaldību vēlēšanām griezīsimies pie Rīgas vadības. Lai galvaspilsētā atkal notiktu augsta līmeņa mači, kas atbilstu pasaules tūres bronzas līmenim, nepieciešams balvu fonds aptuveni 100–120 tūkstošu eiro apmērā, un mēs vieni to nevaram pavilkt. Mēs ar valdi turpināsim iesāktos darbus, bet ar vēl lielāku motivāciju," sola Miļkevičs.

LVS jaunā valde

Dmitrijs Miļkevičs

Ludmila Beļikova

Ieva Zunda

Jurģis Grants

Lauma Grīva

Emīls Jakrins

Toms Komass

Laine Kreicere

Artūrs Lazdekalns

Māris Liguts

Arnis Ozoliņš