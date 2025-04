Zviedrijas Sociālās pārvaldes preses sekretārs Jans Ekmans komentārā "Latvijas Avīzei" raksta, ka Zviedrijas sociālais dienests rūpējas, lai bērni un jaunieši augtu drošos un labos apstākļos:

"Parasti sociālie darbinieki vienojas ar ģimeni par piemērotāko atbalstu: tā tas ir gadījumos, ja viens no vecākiem ir garīgi slims, pastāv atkarība vai bērni ir pakļauti vardarbībai.

Sociālo dienestu palīdzība galvenokārt ir balstīta uz brīvprātību, vecāku un bērnu piekrišanu. Bērniem tiek piedāvāta kontaktpersona vai atbalsta ģimene. Piemēram, ģimenei, kur mājās ir daudz strīdu, tiek piedāvāts tikties ar cilvēku, kurš ir kompetents konfliktu risināšanā."

Piecus gadus ilga cīņa par bērnu

"Latvijas Avīze" par savu pieredzi ar Zviedrijas sociālo dienestu aicināja izteikties Zviedrijā dzīvojošās ģimenes. Atsaucība bija liela un stāsti dažādi. Divos gadījumos atsaucās arī vecāki, no kuru ģimenēm bērni tikuši izņemti.

Katrīnas cīņa par bērna atgūšanu ģimenē ilgusi piecarpus gadus. Viņas meitiņa ir bērns ar īpašām vajadzībām, un arī viņai pašai ir diagnoze – autisms.

Trīs gadu vecumā viņu meita pirmo reizi nonāca slimnīcā pēc piekļuves tēva pretsāpju medikamentiem. Ģimenes vienīgā apgādniece bija Katrīna, pēc profesijas biomedicīnas analītiķe. Bērna tēvs bija ilgstošs bezdarbnieks ar psihiskām problēmām. Pēc bērna nokļūšanas slimnīcā kuratore ieteikusi nosūtīt "ziņojumu par bažām" sociālajam dienestam, lai ģimene varētu saņemt nepieciešamo atbalstu. Tas tika izdarīts. Kad pēc kāda laika bērns atkārtoti bija ticis klāt medikamentiem un nonācis slimnīcā, sociālie dienesti cēla trauksmi, jo uzskatīja, ka situācija ģimenē ir nelabvēlīga. Tā ticis secināts, ņemot vērā tikai faktus. Turpmākajos mēnešos ģimene tikusi izmeklēta "no galvas līdz kājām", iesaistot pirmsskolu un bērnu veselības centru. Tobrīd ticis konstatēts, ka bērna attīstība ir normas robežās. Pēc pārbaudēm sociālā darbiniece piedāvājusi ģimenei astoņas nedēļas ilgu atbalsta projektu. Kad tas bijis neveiksmīgs, dienests nosūtījis bērnu un vecākus papildu izmeklēšanai uz speciālu centru. Tur meitenīte apmēram astoņas nedēļas atradusies kopā ar mammu, bet pēc tam dažas nedēļas kopā ar tēvu. Veicot izmeklēšanu, sociālie dienesti pievērsuši pastiprinātu uzmanību Katrīnas autisma diagnozei. Tomēr diagnoze vien nedod pamatu apšaubīt mammas spējas audzināt bērnu. Galu galā tomēr darbinieki nolemj ievietot meitenīti audžuģimenē, bet Katrīna uzsāk izmisīgu cīņu, lai atgūtu bērnu, kas ilgst piecarpus gadus.

Kopsavelkot visu pieredzēto, Katrīna pauž viedokli, ka Zviedrijas sociālā dienesta darbinieki ir pārslogoti: nereti uz viņu darba galda atrodas vairākas sarežģītas izskatāmās lietas.

Viņasprāt, darbiniekiem nereti trūkst arī pieredzes, laika un zināšanu, lai iedziļinātos konkrētajā gadījumā.

Šobrīd mamma ir priecīga par atgūto bērnu un turpina saņemt nepieciešamo palīdzību no sociālajiem dienestiem.

Izglāba dēlu no sevis paša

Annas (vārds mainīts) gadījumā dēls arī tika izņemts no ģimenes, bet Anna uzskata, ka šāds sociālo dienestu lēmums ir bijis pareizs. Viņa saka, ka nevienā brīdī ne toreiz, ne tagad nav apšaubījusi darbinieku kompetenci. Pārrunu process no brīža, kad tika konstatēta dēla atkarība no narkotikām, līdz brīdim, kad dēls tika ievietots speciālā ārstniecības iestādē, ilga vairākus mēnešus. Anna stāsta, ka sarunās kopā ar sociālajiem darbiniekiem, skolas pārstāvjiem un policiju piedalījies arī pats pusaudzis un kopā ar viņu tikuši pārrunāti nākamie soļi. Kad situācija neuzlabojās, sociālie dienesti ieteica izņemt pusaudzi no ģimenes ar pamatojumu "izraut pusaudzi no vides, attālināt no bīstamajiem draugiem un glābt mazākos brāļus un māsas". Anna atceras, ka pirmā reakcija ir bijusi egoistiska: "Kā kāds no malas var norādīt, kas ir vislabākais manam dēlam? Es gribu paturēt dēlu!"

Tagad Anna saprot, ka sociālie dienesti palīdzēja paskatīties uz situāciju no otras puses un saprast, ka pusaudzis bija jāglābj "no sevis paša".

"Bažu gadījumā par savu bērnu ir noteikti jāsazinās ar sociālajiem darbiniekiem. Viņiem ir resursi un kompetence, lai palīdzētu un atbalstītu," uzskata Anna.

Sociālais dienests glābj bērnus

Līgas Bērziņas toreizējais vīrs terorizēja ģimeni emocionāli un bērnus arī fiziski. Pirmsskolas pedagogi par to ziņoja sociālajam dienestam, lai pasargātu bērnus. Šobrīd Līga turpina saņemt atbalstu, meitai ticis piedāvāts terapijas kurss un Līgai – psihologa palīdzība, lai tiktu galā ar pēctraumatisko stresu.