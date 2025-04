Pēdējos desmit gados Latvijas studentu skaits krietni sarucis, savukārt ārzemju studentu – dubultojies. Kamēr dažas augstskolas ārzemju studentu piesaistīšanu saredz kā iespēju veidot starptautisku akadēmisko vidi, citi to izmanto kā peļņas avotu, aicinot trešo valstu studentus, kuri meklē veidus, kā iekļūt Eiropas Savienībā.

Latvijas Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis aicina pievērst pastiprinātu uzmanību mācību iestādēm, kas piesaista lielāko ārvalstu studentu skaitu. "Negribu kādai augstskolai celt neslavu, bet – jo lielāks trešo valstu studentu skaits, jo lielāks nelegālās imigrācijas risks. Situācija jāvērtē jau atlases posmā – cik kvalitatīvs un finansiāli nodrošināts ir topošais studentu kopums."

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka vidējais ārvalstu studentu atbiruma rādītājs Latvijā 2023./2024. gadā bija 37%, savukārt 2022./2023. gadā – 31%. Drošības situācijas dēļ un pēc sabiedrībā izskanējušiem jautājumiem problēmas ar ārvalstu studentiem nevar vairs ignorēt arī atbildīgās institūcijas. Izglītības un zinātnes ministrija radījusi rīcības plānu sadarbībā ar Latvijas 13 augstskolām, lai pilnveidotu ārvalstu studentu piesaistes procesu un nodrošinātu efektīvāku uzraudzību. Vakar tas tika prezentēts medijiem.

Vairāku Latvijas augstskolu pārstāvji uzsver ārvalstu studentu pozitīvo pienesumu valsts tautsaimniecībai. Piemēram, domnīcas "LaSER" valdes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes profesors Daunis Auers vakar preses konferencē, prezentējot pētījumu "Ārvalstu studenti Latvijā: izaugsmes avots?", minējis, ka

ārvalstu studenti sniedz ievērojamu pienesumu – tas tiekot lēsts ap 385 miljoniem eiro gadā Latvijas ekonomikā, kā arī motivē augstskolas uzlabot studiju nodrošinājumu un sniedz iespēju Latvijas studentiem iegūt starptautisku praksi.

Bet vienlaikus augstskolu pārstāvji atzīst, ka Latvijā pastāv mācību iestādes, kuras savā ārvalstu studentu piesaistē met ēnu visai nozarei.

Šobrīd Latvijas augstskolās studē vairāk nekā 11 tūkstoši viesstudentu no vairāk nekā 100 valstīm. No tiem 6946 ir no trešajām valstīm. Pieprasītākās studiju programmas ārzemju studentiem ir medicīna, inženierzinātne, IT un biznesa vadība. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieks cilvēkkapitāla, zinātnes un inovāciju attīstības jautājumos Jānis Paiders pauž skepsi, ka, piemēram, medicīnas students spētu apvienot studijas ar darbu apkalpojošajā sfērā. "Pastāv programmas, kas notiek tikai divreiz nedēļā, un tās ir vieglāk savienojamas ar pilna laika nodarbinātību. Tas būtu retāk redzams valsts mācību iestādēs vai pilna laika studiju programmās, bet problēma varētu rasties tieši privātajās augstskolās, kurās ir vieglāk iestāties," uzsver J. Paiders. Lai gan ir norādīts uz negodprātīgu praksi dažās augstskolās, J. Paiders aicina būt piesardzīgiem, saucot to par nelegālu biznesu:

"No ministrijas puses varu apstiprināt, ka, saņemot sūdzības par augstskolām, reaģējam un veicam pārbaudes. Tomēr šo sūdzību skaits neesot tik liels, lai radītu bažas par iespējamu sistemātisku problēmu."

70% trešo valstu iebraucēju ir studenti

Statistika liecina, ka Latvijā visvairāk trešo valstu studentu uzņem Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kur šogad mācās 2732 ārvalstu studentu. Tai seko Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), bet trešajā vietā ierindojas Biznesa augstskola "Turība". Kopā šajās trīs augstskolās mācās gandrīz 70% visu iebraucēju no ārpus ES valstīm.

Cik studentu no mācības uzsākušajiem tiešām studijas pabeiguši, no dažādajiem institūciju sniegtajiem datiem saprast grūti. Piemēram, IZM sniegtie dati liecina, ka 2020. mācību gadā ISMA studijas uzsāka 1494 studentu, un 2024. gadāšo augstskolu absolvējis 181 viesstudents. Bet pati augstskola "Latvijas Avīzei" rāda pavisam citu statistiku. Pēc ISMA informācijas, 2020. gadā pilna laika bakalaura studijas uzsākuši 409 audzēkņi, no kuriem 2024. gadā absolvēja 274. Rektors Deniss Djakons un administratīvā darba prorektors Andrejs Cinis apgalvo, ka