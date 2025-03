Sestdien, 29. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2024” svinīgais noslēguma pasākums. Jau 25. gadu darbojas stratēģiski svarīga iniciatīva, kas palīdz satikties grāmatām un to lasītājiem. Tās dalībnieki ir bērni no 5 gadu vecuma, kuri darbojas “Bērnu žūrijā”, no 11 gadiem – “Jauniešu žūrijā” un lasītāji līdz pat sirmam vecumam var iepazīst nesen izdotu literatūru “Vecāku žūrijā”.

Programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" ir vienkāršs veids, kā soli pa solim iesaistīties aktīvā lasīšanā un nostiprinot šo ieradumu, regulāri apmeklēt bibliotēku.

Tā palīdz iepriekšējā gada laikā izdotām grāmatām ātrāk nokļūt bibliotēkās un skolās, lai mācītu izvēlēties labāko, sev tīkamāko lasāmvielu, iesaista lasītājus sarunās un vērtēšanā, kā arī, ir lielisks veids, kā uzzināt ļoti lielas lasītāju kopienas viedokli par grāmatām.

Pagājušajā gadā aktīvā lasīšanā ir iesaistījies rekordliels dalībnieku skaits –

22 200. Valsts finansējums, pašvaldību atbalsts, bibliotekāru, skolotāju un vecāku aktīva iesaiste palīdz programmai sekmīgi notikt visā Latvijā un 80 latviešu diasporas centros 30 pasaules valstīs. Kopumā lasīšanas maratonā pagājušajā gadā iesaistījās 898 skolu un publiskās bibliotēkas, radot labvēlīgus apstākļus grāmatniecības attīstībai. Saņemot lasītāju rakstisku atsauksmi par izlasīto, autori ir patiesi aizkustināti par grāmatu vērtējumiem.

Sveicot triju paaudžu lasītājus latviešu grāmatas piecsimtgadē, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa sacīja: "Milzīgs paldies visiem bērniem, vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un bibliotekāriem, kas iesaistās Lielajos lasīšanas svētkos un rāda piemēru tam, ka lasīšana joprojām ir mūsu kultūras svarīgs stūrakmens. Liels paldies visiem grāmatizdevējiem, liels paldies autoriem un māksliniekiem, kas rada arvien jaunus, skaistus un pasaulē atzītus darbus latviešu valodā. Īpašs sveiciens visiem vecākiem un skolotājiem diasporas skolās, kam jāpieliek divtik pūļu, lai arī Latvijas bērni visā plašajā pasaulē lasītu grāmatas latviešu valodā un justos piederīgi Latvijai."

LNB Bērnu literatūras centrs programmu "Bērnu žūrija" uzsāka 2001. gadā, 2011. gadā pievienojās "Jauniešu žūrija" un gadu vēlāk – "Vecāku žūrija".

Katru gadu, uzlabojot programmas principus un pielietojot jaunus paņēmienus, lai pilnvērtīgāk īstenotu mērķi – veicināt augstākā līmeņa lasītprasmi, lasītāju kopienai ir izdevies saliedēties. Pateicoties LR Kultūras ministrijas mērķtiecīgajam finansējumam, LNB izvirzītajām prioritātēm un visu iesaistīto aizrautībai un aktīvai līdzdalībai, izdevies sekmīgi uzsākt sabiedrības iesaistes kustību "Restarts lasīšanai". Tie ir izdevēju pūliņi, piedāvājot vasaras programmas "Lasīšanas stafete" un "Grāmatons". Top jauni ierosmes materiāli, metodika un videofilmas grāmatu klubu izveidei, viss attīstās ļoti strauji. Arī Izglītības un zinātnes ministrija bija atvēlējusi finansējumu skolotāju un bibliotekāru kursiem. Pēdējo gadu laikā arvien vairāk sadarbojas visas iesaistītās puses.

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2024" tika piedāvāta kolekcija no 28 grāmatām, 9 no tām bija oriģinālliteratūras darbi un 19 tulkojumi no vācu, ukraiņu, japāņu, itāļu, norvēģu, franču, igauņu, somu, angļu, poļu un čehu valodām. Grāmatas bija ļoti daudzveidīgas, un katrs lasītājs varēja atrast sev piemērotāko, jāizlasa bija savas vecumgrupas grāmatas un par labāko jādod savs vērtējums elektroniskā anketā. Atzītāko grāmatu vidū ir četri aizraujoši oriģinālliteratūras izdevumi un vienpadsmit tulkojumi.

Lasītāju visaugstāko novērtējumu saņēmuši pazīstami latviešu rakstnieki, bet no tulkojumiem visaugstāk vērtēti somu, ukraiņu, igauņu, norvēģu, poļu, vācu, angļu, itāļu, japāņu un čehu rakstnieku darbi.

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2024" rezultāti:

5+ grupā:

1. vieta – Agnese Vanaga, Anna Vaivare "Sirdslietas", (Liels un mazs, 2023)

2. vieta – Katri Kirkopelto "Mollis", (tulk. Maima Grīnberga. Helios, 2024)

3. vieta – Katerina Mihaļicina "Kas aug parkā", (tulk. Māris Salējs. Baltais Valis, 2023)

9+ grupā:

1. vieta – Ilmars Tomusks "Izmeklētāji no 3.a", (tulk. Daila Ozola. Pētergailis, 2023)

2. vieta – Ērlenns Lū, Kims Jorteijs "Kurš sasēdēja brūno sieru?", (tulk. Jolanta Pētersone. Liels un mazs, 2023)

3. vieta – Tomašs Malkovskis "Kamils, kurš skatās ar rokām", (tulk. Ingmāra Balode. Pētergailis, 2023)

11+ grupā:

1. vieta – Juta Nimfiusa "Kaušļa sirds", (tulk. Inga Karlsberga. Jāņa Rozes apgāds, 2023)

2. vieta – Žanete Lazdovska "Meitene zilā kleitiņā", (Zvaigzne ABC, 2023)

3. vieta – Kirana Milvuda Hārgreiva "Džūlija un haizivs" (tulk. Renāte Punka. Jāņa Rozes apgāds, 2023)

15+ grupā:

1. vieta – Anna Sofija Žuano "Deja, mīla, Parīze", (tulk. Krista Betija Samauska. Latvijas Mediji, 2023)

2. vieta – Džākomo Macariola "Mans brālis ķer dinozaurus" (tulk. Dace Meiere. Latvijas Mediji, 2023)

3. vieta – Sosukes Nacukava "Stāsts par kaķi, kurš izglāba grāmatas" (tulk. Ingūna Beķere, Zvaigzne ABC, 2023)

Vecāku žūrija:

1. vieta – Laura Vinogradova "Vārnas", (Zvaigzne ABC, 2024)

2. vieta – Zane Zusta "Nepieradināts putns", (Zvaigzne ABC, 2023)

3. vieta – Viktorije Hanišova "Sēņotāja", (tulk. Jānis Krastiņš, 2023)

Atzinības rakstus un grāmatu dāvinājumu no izdevniecībām saņēma aktīvākās skolotājas – Lasīšanas vēstneses, bez kuru palīdzības Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija nebūtu tik veiksmīga. Sveicām Ilzi Ramiņu no Ķekavas, Mārīti Dzalbu no Madlienas, Ivetu Solimu no Krāslavas, Anitu Tumani no Jaunjelgavas. Apsveikumu bija sagatavojusi LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde.

Svētkus vadīja TV personība Māris Grigalis, koncertprogrammu svētku dalībniekiem bija sagatavojuši mūziķi no grupas "Carnival Youth". Klātienē piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieki, tiešraidi varēja vērot LNB Facebook un YouTube kontos, LSM.lv un TV4 Latvija.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas īstenošanu un Lielo lasīšanas svētku norisi atbalsta LR Kultūras ministrija, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, kā arī programmā iesaistītās izdevniecības un vietējās pašvaldības. Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veic Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs kopā ar reģionālajām bibliotēkām un citiem atbalstītājiem.

