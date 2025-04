Itālijas labējā premjerministre Džordža Meloni trešdien paziņoja, ka uzskata ASV prezidenta Donalda Trampa noteiktos jaunos muitas tarifus par "aplamu" soli, kas nedod labumu ne ASV, ne Eiropai.

Meloni savā ierakstā sociālo mediju platformā "Facebook" pavēstīja, ka viņas valdība centīsies panākt vienošanos ar ASV, lai novērstu saspīlējuma eskalāciju, kas varētu vājināt Rietumus pret globālajiem sāncenšiem.

Viņa arī paziņoja, ka Itālija koordinēsies ar saviem partneriem Eiropā, lai aizstāvētu savas ekonomiskās intereses.

Tramps trešdien paziņoja par jaunu muitas tarifu noteikšanu preču importam no ārvalstīm, tai skaitā nosakot 34% tarifu precēm no Ķīnas, 32% precēm no Taivānas, 26% precēm no Indijas, 25% precēm no Dienvidkorejas, 24% precēm no Japānas un 20% precēm no Eiropas Savienības (ES).

Tramps sacīja, ka pārējām valstīm, tai skaitā Lielbritānijai, tiks noteikts "pamata" tarifs 10% apmērā. Viņš arī informēja, ka 10% tarifs stāsies spēkā 5.aprīlī, bet augstāki tarifi - 9.aprīlī.

Meloni, kas iepriekš brīdināja par iespējamu tirdzniecības karu, tiek uzskatīta par svarīgu Trampa sabiedroto Eiropā. Viņa pagātnē bija uzņēmusies vidutāja lomu starp Vašingtonu un Briseli.