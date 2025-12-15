Ar smalkiem ziediņiem izšūts lampas kupols būs skaists atgādinājums par vasaru.
Materiāli
- Izšujamie diegi vairākās krāsās un toņos
- Atbilstoša izmēra adatas
- Lina audums (motīvu izšūšanai)
- Gaistošs marķieris
- Dažādu krāsu un izmēru pērlītes
- Galda lampa ar atbilstoša materiāla kupolu
Darba gaita
Uz lampas kupola ir izšūti dažādi ar vasaru saistīti motīvi. Visus elementus vispirms izšuj uz cita – lina auduma, apvelkot to aprises ar gaistošu marķieri.
Tos izšuj spodrdūrienā ar piemērotu krāsu diegiem. Dažiem vidiņu rotā ar franču mezgliņiem. Mazie ziediņi top lentīšu izšuvumā.
Tad visus elementus izgriež no auduma un piešuj lampas kupolam. Papildina esošos simbolus ar stīgām un maziem ziediņiem.
Košākam izskatam izšuvumus dekorē ar pērlītēm.
