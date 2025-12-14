Pēc veiksmīgas atgriešanās Nagojas pilsētā, "Četri uz koferiem" komanda saņēma dienas uzdevumu, kura neizpildīšanas gadījumā kopīgais maciņš ciestu ar 200 eiro lielu zaudējumu. Šis uzdevums izraisīja manāmu nervu sasprindzinājumu psihoterapeitei Diānai Zandei. Kamēr trīs no četrotnes – multimākslinieks Kašers, TV personība Armands Simsons un stand-up komiķe un aktrise Anete Bendika – Japānas ceļojumā izmēģināja savus spēkus uzdevuma izpildē, Diāna nespēja valdīt asaras.
Pārējie grupas dalībnieki diezgan pārliecinoši un labi tika galā ar uzdevuma izpildi – katram pus minūti bez apstājas bija jāritina “yoyo”. Redzot viņu panākumus, psihoterapeite pēkšņi sāka raudāt, saskaroties ar tā saukto lampu drudzi. Armands Simsons centās viņu nomierināt, sakot: "Viss taču ir kārtībā! Tikai saņemies! Nemīz, būs labi!"
Lai mazinātu radušos psiholoģisko spriedzi, Diāna izmantoja sev raksturīgas psihoterapeites metodes. Ar Simsona palīdzību viņa bez grūtībām izpildīja visai sarežģītu "svecītes" vingrojumu. Šo unikālo stresa noņemšanas pieeju atzinīgi novērtēja arī Anete: "Oho, kas par iesildīšanos! Šitā ir psihodēlija!"
Tomēr ar grupas biedru atbalstu uzdevums tika paveikts teju perfekti, un visa četrotne priecīgi gavilēja. Komiķe Bendika izteica īpašu uzmundrinājumu: "Tu esi Yoyo dieviete!"
Pati Diāna Zande vēlāk atzina, ka pēc uzdevuma izjutusies kā varone. Viņa uzskatīja, ka viņas terapeites spējas īstajā brīdī sakoncentrēties uzdevuma izpildei bijušas izšķirošas. Diāna pauda patiesu gandarījumu, ka izdevās arī paraudāt, jo tas palīdzējis atgūt mieru un sekmīgi izpildīt dienas uzdevumu.
VIDEO:
