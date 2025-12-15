Menopauze ir laiks, kad pēc pēdējām menstruācijām pagājis gads un vērojama olnīcu hormonālās aktivitātes mazināšanās. Tas ir laiks, kad sievietei jāpievērš īpaša uzmanība savai pašsajūtai un veselībai.

Tikai kārtējais posms dzīvē

“Menopauze ir bubulis, ar kuru sievietes tiek baidītas. Vidējais vecums Eiropā, kad sievietēm iestājas menopauze, ir 50–52 gadi. Taču mēdz būt arī agra, pat patoloģiski agra menopauze – sievietēm, kas jaunākas par 40 gadiem, un ir sievietes, kurām menstruācijas ilgst līdz 56–58 gadiem. Tas ir ļoti individuāli un saistīts ar to, cik daudz olšūnu sievietei piedzimstot ieliktas viņas olnīcās,” skaidro ginekoloģe un dzemdību speciāliste Dace Matule. 

Menopauzes simptomātika ir ļoti plaša: karstuma viļņi, bezmiegs, nespēks, locītavu sāpes. Būtiskākais, ka šim pārejas posmam, līdz olnīcu funkcija beidzas, raksturīga ne tik ļoti novecošana, cik dzīves kvalitātes izmaiņas. Traucēts miegs un karstuma viļņi naktīs – tāpēc sieviete jūtas slikti, jūt hronisku nogurumu, ir depresīva. Tam pievienojas arī vispārpieņemtais viedoklis par vecumu, novecošanu, bilst ginekoloģe.

