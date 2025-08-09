Izcilā britu aktrise Helēna Mirrena nesen nosvinēja 80 gadu jubileju, bet viņai ļoti nepatīk dzirdēt komplimentus, ka viņa eleganti noveco un ļoti labi izskatās savā vecumā.
"Es novecoju ar prieku un pārliecību, nevis eleganti! Mēs visi kļūstam vecāki; no tā nevar izvairīties. Tev jāmācās pieņemt savu ķermeni, savu seju un izmaiņas tajā. Tas ne vienmēr ir viegli, bet nenovēršami," Mirrena stāsta intervijā žurnālam "OK!".
Viņa atceras, ka savulaik nācies klausīties: ja lietosi tādu un tādu krēmu, tad izskatīsies kā jaunībā.
"Tas mani kaitināja. Par laimi, esmu tikusi tam pāri,"
secina Mirrena. Pašlaik viņa ļoti rūpējas par savu veselību.
"Svarīgi, lai no iekšpuses tu būtu tikpat vesela kā no ārpuses. Tādēļ es visur ņemu līdzi savus vitamīnus. Ko tu ēd, ko tu dzer, ko tu nesmēķē: tas viss ļoti ietekmē tavu ādu, it sevišķi dzīves otrajā pusē. Tādēļ ir ļoti svarīgi barot ādu ne tikai no ārpuses, bet arī iekšpuses."
Mirrena norāda, ka vairums cilvēku nav nekādi skaistuļi, bet ārējā izskata trūkumus iespējams kompensēt ar pārliecību, asprātību un šarmu.
