Latvijā šogad vērojama ļoti slapja vasara, kas sagādā raizes arī kartupeļu audzētājiem, jo kartupeļu puve var iznīcināt lielu daļu ražas.
Daudzos laukos joprojām krājas ūdens un ir lauki, kuros kartupeļi ir sapuvuši. Lietavu un plūdu dēļ būtiski cietuši kartupeļu audzētāji Jaunpilī, Dignājas pagastā un Varakļānos.
Patlaban saimnieki gandrīz neko nevarot izdarīt un atliek tikai gaidīt, kad ūdens nosūksies un būs iespējams laukus vagot un veikt nepieciešamos augu aizsardzības pasākumus.
