Kā sarkanā magonīte! Tik spilgtu ziedošajā Bastejkalnā satiku Elīnu Poču (23), kas dzīvo Ķekavā, Rīgā studē Ekonomikas un kultūras augstskolā datorspēļu dizainu.
Interesi par radošumu specialitātes un arī apģērba izvēlē ietekmējušas mācības Jaņa Rozentāla mākslas skolā.
“Svarīgi būt pašai, neģērbties pelēki, tumši, kā to dara vairākums... Nu nē! Personību atklāj arī ģērbšanās stils, kurā jūties ērti un tīkami. Manā garderobē galvenokārt dominē zilas un sarkanas krāsas apģērbi. Tā kā esmu brunete, uzskatu, ka labāk man piestāv sarkanā krāsa. Tai piedēvētas dažādas ietekmes, tostarp kaisles, laimes, veiksmes un garīguma spējas. Katrā ziņā sarkanā piesaista uzmanību, nepaliksi neievērota. Apģērbu ierasti izvēlos internetā, dažreiz arī otrās elpas veikalos. Lai gan nedziedu un nedejoju tautiskās dejas, tomēr zemapziņā izjūtu tieksmi pēc klasiskā tautastērpa. No tā uzbūves principiem veidoju arī savu ikdienas tērpu, piemēram, mēdzu valkāt garos svārkus, blūzi ar īsām un izšūtām piedurknēm un vesti. Gan jau nākotnē iegādāšos īsto tautastērpu Jāņu svētku svinēšanai.”
Ievēroju, ka svārku lejas daļa rotāta ar mežģīnēm – vai pašas darinātas?
“Rokdarbi man ir cieņā, pati gatavoju sev kaklarotas, tamborēju un pērļoju.” Uzzinu, ka viņas lolojamais mīļdzīvnieks ir pundurtrusis, tāpēc arī šo tēlu redzam Elīnas apģērba aksesuāros – vai nu izpērļotu, vai uztamborētu.
Arī auskaros – viens trusītis ir sarkans, otrs zils atkarībā no tā, kuras krāsas apģērbu uzvilks.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu