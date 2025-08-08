Kad vasara ir pilnbriedā un dārzi sulīgu ogu un augļu pilni, pienācis laiks ķerties pie ievārījuma vārīšanas. Vienalga, aveņu, upeņu, zemeņu vai kāds eksotiskāks ievārījums, tas lieliski papildinās ierasto brokastu putru vai pankūkas.
Parasti ievārījumam rēķina kilogramu cukura uz kilogramu attīrītu ogu, saldajām cukuru samazina līdz 800 gramiem. Taču, izmantojot ievārījumu cukuru ar pektīnu, tā vajag divreiz mazāk un jāvāra vien 15 minūtes.
Ja ir vēlme, lai ogas un augļi ievārījumā neizšķīstu, var izmantot ievārījuma cukuru, jo tad ievārījums jāvāra neilgi, vai arī izmanto parasto smalko cukuru, ko pievieno jau vārīšanas sākumā. Otrs variants – ievārījumu vāra ar 6–12 stundu intervāliem. Uzvāra sīrupu, pievieno ogas, pavāra 5 minūtes un atstāj uz 6 stundām, pēc tam atkal pavāra 5 minūtes un atstāj vēl uz 6 stundām. Pēc tam uzvāra, pavāra 5 minūtes un sapilda burciņās.
Lai bagātinātu ievārījuma garšu, var eksperimentēt ar garšvielām. Katrai ogai ir sava garšviela, ar ko tā sader. Piemēram, jāņogām piestāv ingvers, mellenēm un plūmēm kanēlis, aprikozēm un persikiem – anīss, savukārt vaniļas cukurs labi sader ar dzērvenēm, ķiršiem un zemenēm.
Padomi
- Ievārījums sanāk pārāk šķidrs, ja izmanto augļus ar zemu pektīna saturu vai arī pievienots par maz cukura.
- Ievārījums sarūgst, ja pievienots par maz cukura, burciņas nav labi izmazgātas un izkarsētas, ja ievārījumu neuzglabā vēsumā vai arī kāds no augļiem bijis bojāts.
- Arī pelējums rodas, ja ievārījumam pielikts par maz cukura, augļi bijuši bojāti vai netīri, trauki – pavirši sterilizēti, ievārījums uzglabāts siltos un mitros apstākļos.
- Kad ievārījums gatavs, svarīgi, lai tas nekavējoties tiktu sapildīts burkās līdz pašai augšai. Tad mikroorganismiem būs mazāka iespēja savairoties.
Upeņu un bumbieru ievārījums
- 600 g upeņu
- 1 bumbieris
- 500 g cukura
- 1 kanēļa standziņa
Upenes nomazgā un pārlasa, lai nav kātiņu. Bumbieri nomazgā, nomizo un sagriež gabaliņos. Tad upenes, sagriezto bumbieri un kanēļa standziņu liek katlā un, maisot ar koka karoti, vāra uz lēnas uguns 10 minūtes, vairākkārt noputojot. Pieber cukuru un vāra vēl 5–10 minūtes, līdz ievārījums sabiezē un piliens uz šķīvja neizplūst. Sapilda burkās un atstāj uz nakti, lai atdziest. No rīta uzber cukuru un aizvāko.