Pie vienas no šīm "laboratorijām" arī piebraucām, un paveicās, ka tieši tajā brīdī bija ieplānota turbīnas montāža uz jau iepriekš uzbūvētā 166 metrus augstā torņa. Kad tam uzliek turbīnu un pieskrūvē spārnus, būves kopējais augstums sasniedzot 244 metrus. Vēl mums paveicās ar to, ka tieši tajā brīdī lielā augstumā notiekošiem montāžas darbiem bija piemērots vējš jeb, precīzāk sakot, bezvējš. Lai arī jāatkārtojas, tomēr jāsaka vēlreiz – visbeidzot mums neticami paveicās ar to, ka šī objekta VES iekārtu ražotāja, dāņu uzņēmuma "Vestas", galvenais uzraugs būvlaukumā, norīkojot mūsu stāvēšanu un procesa vērošanu būvdarbiem drošā attālumā, izdzirdot latviešu valodu, ar mums sāka sarunāties latviski!

Vīrs pašos spēka gados, no Daugavpils, bijušais jūrnieks. Strādājot uz viesnīcas tipa kuģa, pirms divpadsmit gadiem iepazinies ar VES torņu montieriem, kuri tos būvējuši jūrā. Ļoti laba alga, darbs – visās pasaules malās. Nolēmis pamēģināt, sākt jaunu karjeru. Sešus gadus nostrādājis par montieri, skrūvējis un kāpis gandrīz 200 m augstos torņos, lai pieskrūvētu arī lielajā augstumā paceltās ģeneratoru turbīnas, spārnus utt.

Mācījies, iekrājis pieredzi, šobrīd jau vairākus gadus ir citu montieru un montāžas kopējā procesa galvenais uzraugs. Lai arī labi atalgots un citādi novērtēts, tomēr pavisam drīz mainīšot darbavietu, jo cita šī paša profila Eiropas firma izteikusi ilgi gaidītu piedāvājumu, nevarējis atteikt. Pienākumi un ienākumi tie paši, bet viņš varēšot strādāt Latvijā! Beidzot, un pievērsties arī pats savai ģimenei, ko līdz šim kā jūrnieks redzējis tikai periodiski.

Labs speciālists zina ne tikai savus pienākumus, bet arī darba ētiku. Tādēļ sakarā ar drīzo darbavietu maiņu objekta uzraugs nevēlējās, lai publiskā telpā viņu saucam īstajā vārdā. Taču ar savām zināšanām netielējās – turbīna, kuras pacelšanu vērojām, sverot 150 tonnas. Speciālais ceļamkrāns atvests no Šveices, tā operators esot polis, nereti šajos darbos redzami arī latvieši. Biežāk viņi gan sastopami kā montāžnieki. Vispār tas esot ļoti smags darbs. Torņa montāžas procesā jāsaskrūvē apmēram 1000 dažāda diametra un metāla sastāva skrūves. To smagums esot no 8 līdz pat 20 kg.

Torņa smailē varot nokļūt ar liftu un pa kāpnēm. Tobrīd pašā augšā esot četri montieri – gaidot, kad krāns pacels gondolu, nepieciešamās skrūves jau esot paceltas priekšlaicīgi ar īpašiem groziem. Torņa pakājē vēl citi montieri n-tonnīgo turbīnu turēja troses atsaitē, lai konteineram līdzīgā kaste lielajā augstumā nesāktu griezties, kā arī ceļamkrāna operatoram palīdzētu to aizvirzīt pieskrūvēšanai paredzētajās ligzdās. Paralēli šo darbu koordinēšanai objekta galvenais uzraugs ar vienu aci vēroja tādus apmeklētājus kā mēs, lai savā ziņkārībā nepielienam būvdarbiem bīstamā attālumā un ievērojam arī citas drošības instrukcijas. VES būvnieku ikdiena! Pieļauju, ka vēl aizraujošāka būtu turbīnas spārnu montāžas vērošana un pieredzējuša speciālista stāsti par to, taču to šajā apmeklējumā mēs nepiedzīvojām.

Uzziņa

Daži fakti un tendences

Baltijas valstis joprojām vēl ir elektroenerģijas importētājas. Naudas izteiksmē importa apjoms mūsu reģionā sasniedz vairāk par miljardu eiro gadā, šī nauda pamet Baltijas valstu ekonomikas.

Pasaulē joprojām noris aktīva VES būvniecība. Piemēram, tikai 2024. gadā uzstādīti 109 GW jaunu sauszemes VES jaudu, globāli pārsniedzot jau 1000 GW. Lielākā daļa no 2024. gadā uzstādītajām jaudām uzbūvētas Ķīnā – valstī, kurā brīvi pieejami un aktīvi izmanto arī gāzi, akmeņogles un citus līdz šim tradicionālos elektroenerģijas avotus.

Līdzīgas tendences vērojamas arī ziemeļvalstīs. Pērn Somijā VES bijis otrais visvairāk izmantotais elektroenerģijas ražošanas avots, apsteidzot hidroenerģiju, kas tradicionāli ieņēmusi šo vietu. Savukārt Zviedrija no 2020. līdz 2024. gadam VES jaudas attīstījusi vidēji 2000 MW gadā. Pērn Zviedrija pasūtījusi vēja turbīnas 446 MW apmērā, un plānots, ka esošā valsts kapacitāte līdz 2027. gadam vēl papildināsies ar 2000 MW VES jaudu.

Tomass Katkus, Telšu pilsētas mērs: "Vēja parki nav tikai solis zaļās pārejas virzienā, bet arī veids, kā stiprināt ekonomisko potenciālu. Mūsu gadījumā šīs investīcijas ir kļuvušas par būtisku faktoru enerģētiskās neatkarības veicināšanā un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā.

Vēja parku ieguvumi jau ir jūtami: to būvniecībā iesaistās vietējie uzņēmumi, pašvaldība saņem nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus, un zemes īpašnieki turbīnu tuvumā saņem ikgadēju kompensāciju. Tomēr, manuprāt, būtiskākās ekonomiskās pārmaiņas notiks ilgtermiņā – ar jaunām investīcijām un uzņēmējdarbības attīstību. Saskaņā ar mūsu plāniem līdz 2039. gadam ceram piesaistīt apmēram 56 miljonus eiro privātā kapitāla un radīt vismaz 650 darba vietas.

Es vērtēju šos projektus kā stratēģiski pārdomātu lēmumu. Pirms desmit gadiem, apstiprinot īpašu vēja enerģijas attīstības plānu, mēs radījām skaidrus un caurskatāmus nosacījumus investoriem, ļaujot Telšiem kļūt par vienu no valsts līderiem zaļās enerģijas attīstībā. Mūsu mērķis ir pārvērst Telšu ģeogrāfiskās un enerģētiskās priekšrocības reālos ieguvumos mūsu iedzīvotājiem: jaunas darba vietas, lielākas investīcijas un konkurētspējīgāks reģions.

Šodien, kad Ekonomikas un inovāciju ministrija sāk industriālā parka izveidi Telšos, redzam, kā šie lēmumi saskan ar vienotu un ilgtermiņā vērstu attīstības stratēģiju."

Publikācija tapusi sadarbībā ar "Latvenergo".

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit. Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu. Ko tu saņemsi: Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo

žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem

Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru

Gata Šļūkas karikatūru

Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu