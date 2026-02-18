Līdz svētdienai, 22. februārim, norisinās 76. Berlīnes starptautiskais kinofestivāls, kur šogad tiek izrādītas vairāk nekā 200 filmas, no kurām 22 sacenšas par galveno balvu "Zelta lāci".
Nacionālā kino centra festivālu aprites koordinatore Margarita Rimkus stāsta, ka Latvijas projekti Berlinālē atlasīti dažādās industrijas un filmu tirgus sadaļās – starptautiskajai kinoprofesionāļu videi prezentēta gan Dzintara Dreiberga spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", gan režisoru Signes Baumanes un Edmunda Jansona topošie animācijas darbi. Viens no Eiropā svarīgākajiem kinoindustrijas forumiem – Eiropas Filmu tirgus/"European Film Market" (EFM) –, kas turpinās līdz šodienai, ļauj kinoindustrijas profesionāļiem piesaistīt starptautiskās kinovides uzmanību, veidot kopražojumu struktūras un meklēt partnerus jauniem un jau topošiem projektiem. Eiropas Filmu tirgū blakus Lietuvas un Igaunijas stendiem darbojas Latvijas stends, kurā strādā Nacionālā Kino centra un Latvijas Kinoproducentu asociācijas pārstāvji.
Šogad EFM starptautisko tirgus pirmizrādi piedzīvos šobrīd Latvijā populārākā spēlfilma, Dzintara Dreiberga "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" ar starptautisko nosaukumu "Escape Net", dibinot kontaktus ar izplatītājiem un festivālu kuratoriem, straumēšanas platformu un TV kanālu pārstāvjiem. Tāpat filmu tirgus pirmizrādi piedzīvojis piecu valstu kopražojums, kurā Latvijas studija "Air Productions" ir mazākuma kopproducents, – piedzīvojumu filma bērniem "Extraordinary"/"Glavonja"/"Misija: atrast vecākus" (Horvātija, Slovākija, Slovēnija, Latvija, Serbija).
Nozīmīga industrijas pasākumu sadaļa ir Eiropas kopražojumu tirgus "Berlinale Co-Production Market", kas četrās dienās sapulcē apmēram 600 producentus, izplatīšanas aģentus, finansējuma fonu pārstāvjus un citus profesionāļus. Īpaši atlasītajā topošo kopražojumu sarakstā iekļauta arī režisores Signes Baumanes topošā pilnmetrāžas animācijas filma "Karmiskais mezgls"/"Karmic Knot" – ļoti personiskās un daļēji autobiogrāfiskās triloģijas noslēdzošā daļa, kas seko starptautiski jau ievērotajām filmām "Akmeņi manās kabatās" (2014) un "Mans laulību projekts" (2022). Signes Baumanes filmu producē Latvijas studija "Lokomotīve" sadarbībā ar ASV un Itālijas studijām, finansiāli atbalsta Nacionālais Kino centrs.
Starptautiski slaveno Latvijas animāciju Berlinālē pārstāv arī režisora Edmunda Jansona topošais animācijas seriāls sākumskolas vecuma skatītājiem "Oskars un lietas"/"Hello, Oscar!" (producente Sabīne Andersone), kas atlasīts dalībai Eiropas Filmu tirgus Animācijas dienās. Kā uzsver Margarita Rimkus, seriāls ir vēl viens lielisks Baltijas sadarbības piemērs, jo balstīts igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka grāmatas motīvos – par Oskaru, kurš vasaru pavada pie vecmāmiņas laukos un neparastā veidā iepazīst pavisam svešu pasauli.
Savukārt programmā "Berlinale Classics" pasaules pirmizrādi restaurētā versijā piedzīvojusi slavena igauņu kino vēstures filma ar nozīmīgu Latvijas aktieru piedalīšanos – režisora Grigorija Kromanova mistiskais fantastikas trilleris "Viesnīca "Pie bojāgājušā alpīnista""/"Hukkunud alpinisti" hotell" (1979), kur galveno – izmeklētāja – lomu spēlē leģendārais Latvijas aktieris Uldis Pūcītis, filmā piedalās arī Kārlis Sebris.
Berlināles žūriju šogad vada vācu režisors Vims Venderss – viena no vadošajām Jaunā vācu kino ("Neuer Deutscher Film") personībām. "Zelta lāča" balvu par mūža ieguldījumu saņēma aktrise Mišela Jeo.
