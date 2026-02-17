Šā gada 14. februārī — divas dienas pēc tam, kad policija izsludināja meklēšanā dziedātāju Paulu Dukuri — viņa tika atrasta bez dzīvības pazīmēm. Par notikušo žurnālam "Privātā Dzīve" atklāti stāsta viņas tēvs Edijs Dukurs un brālis Miks Dukurs.
Edijs Dukurs atklāj, ka pēc vairākiem Lielbritānijā pavadītiem gadiem Paula pērn atgriezusies Latvijā. Viņas lēmumu ietekmējusi personīgā dzīve un citi apstākļi.
Tēvs norāda, ka meita sūdzējusies par sāpēm muskuļos, taču mediķiem nav izdevies noteikt to cēloni. Ilgstošās veselības problēmas būtiski ietekmējušas viņas emocionālo stāvokli — tās veicinājušas depresiju un trauksmi.
Gada sākumā Paula ārstējusies psihiskās veselības centrā "Veldre", kur viņu apciemojuši tuvinieki. Brālis uzsver, ka viņa lietojusi antidepresantus un noliedz baumas par iespējamām atkarībām.
Miks atzīst, ka māsa bijusi noslēgta un reti dalījusies ar savām izjūtām. Pēdējā laikā viņa biežāk bijusi skumja nekā priecīga, un, neraugoties uz ģimenes un draugu atbalstu, tuvinieki nav spējuši izprast viņas iekšējās cīņas.
Tēvs saka:
"Paulas stāsts ir par sevis neatrašanu. Viņa vienkārši neatrada sevi."
Jau ziņots, ka dziedātāja Paula Dukure, devusies mūžībā.
"Mūsu Paula ir devusies mūžībā. Informācija par atvadīšanos sekos nākamnedēļ. Šobrīd ļoti lūdzam cienīt ģimenes mieru," sociālajā medijā "Facebook" rakstīja viņas brālis Miks Dukurs.
Valsts policija ziņo, ka Dukure atrasta bez dzīvības pazīmēm. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
Tiek skaidroti precīzi notikušā iemesli, taču šobrīd policijas rīcībā esošā informācija neliecina par to, ka pret sievieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
