Ja tiktu veikta socioloģiskā aptauja, kurā būtu lūgts atbildēt uz jautājumu "Vai mūsu veselības aprūpe ir sociāli taisnīga?", tad, visticamāk, lielākā daļa atbildētu negatīvi.
Kāds sociālais taisnīgums ir iespējams, ja medicīnas resursi tiek plānoti un sadalīti nevis pēc iedzīvotāju vajadzībām, bet gan pieejamā finansējuma un dažkārt arī ietekmes? Ilgstošā laika posmā ir pierādījies, ka vienlīdzīga piekļuve mūsu valsts veselības aprūpei ir tikpat utopiska kā padomju laika lozungs par absolūtu vienlīdzību, ko sasniegsim, dzīvojot komunismā.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri nesen intervijā TV3 izteica bažas – daudzi cilvēki joprojām domājot, ka visiem medicīnas pakalpojumiem esot jābūt pieejamiem "tepat pie mājas". Te ministram jāaizrāda, ka reģionos noteikti nav daudzu, kas tā domā, jo cilvēki jau sen zina, ka veselības aprūpes pakalpojumi arvien attālinās no mājām. Reģionos trūkst kardiologu, neirologu, otolaringologu, endokrinologu, traumatologu... Speciālistu deficīts ir sena problēma. Ja cilvēka veselība ir pamatīgi sašķobījusies, tad jādodas pie gudrā Rīgas dakterīša, kurš pieņem universitātes slimnīcā vai par maksu savā privātpraksē. Piemēram, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā diezin vai kāds joprojām vēlēsies saņemt traumatologa sniegtos medicīnas pakalpojumus, ja arī tie tiks atjaunoti pēc nesen divu traumatologu atstādināšanas no darba pienākumiem. Jēkabpils iedzīvotājiem ceļš līdz šim speciālistam kļūs arvien tālāks.