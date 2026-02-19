Šonedēļ Rīgā izstādes "Skola 2026" ietvaros notiks arī uzņēmuma "Inter Cars" organizētā konkursa "Young Car Mechanic" jeb "Jaunais automehāniķis" Latvijas fināls.
Janvārī norisinājās konkursa "Young Car Mechanic" otrā kārta, kurā piedalījās 52 jaunieši no 13 Latvijas tehniskajām skolām, un uz trešo kārtu tika 12 topošie automehāniķi no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, Latgales Industriālā tehnikuma, Liepājas Valsts tehnikuma, Rīgas Tehniskās koledžas, Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas. Jaunieši no šīm skolām sacentīsies par Latvijas labākā jaunā automehāniķa godu un iespēju mērot spēkus starptautiskajā finālā ar citu valstu uzvarētājiem. Jaunie automehāniķi veiks 12 uzdevumus 12 stacijās. Uz vietas uzdevumu stacijās atradīsies arī sešas reālas automašīnas, kā arī viens iekrāvējs.
Konkurss "Young Car Mechanic" norisinās trīs kārtās kopumā 15 Eiropas valstīs, un pēc tam labākie jaunie automehāniķi no katras valsts sacentīsies par uzvaru starptautiskajā finālā, kurš šoreiz norisināsies Latvijā no 11. līdz 18. jūnijam. To pērn starptautiskā jauno automehāniķu konkursa finālā nodrošināja Aizkraukles Profesionālās vidusskolas audzēknis Niks Pētersons, pirmo reizi plūcot uzvaras laurus starptautiski. Kopumā konkursa pirmajā kārtā pērn bija pieteikušies 6900 jaunie mehāniķi no vairāk nekā 260 tehniskajām skolām Eiropā, tādējādi uzvara tika izcīnīta sīvā konkurencē.
Konkursa "Jaunais automehāniķis" virsmērķis ir veicināt tehnisko izglītību un motivēt jaunos speciālistus attīstīt savas prasmes, kā arī celt automehāniķa profesijas prestižu. Kopējais balvu fonds Latvijā pārsniedz 10 000 eiro skolēniem un pedagogiem, bet starptautiskajā finālā – 25 000 eiro.
Nozares pārstāvji un konkursa "Jaunais automehāniķis" organizatori norāda uz pozitīvām tendencēm – pieaug jauniešu interese par automehāniķa profesijas apguvi un darbu nozarē. Jaunieši ne tikai arvien biežāk izvēlas automehāniķa profesiju, bet arī paliek strādāt nozarē, atzīst Rīgas Tehniskās koledžas Autotransporta un mašīnbūves katedras vadītāja Sanita Eihmane. "Automehāniķus no Latvijas augstu vērtē ne tikai pašmājās, bet arī ārvalstīs. Uzņemot jaunos studentus, šīs profesijas grupa nereti tiek nokomplektēta viena no pirmajām, kas apliecina tās popularitāti," saka Eihmane.
