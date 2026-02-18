Šonedēļ no 19. līdz 21. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā notiks izstāde "Skola 2026", kas piedāvās plašu informāciju par mācību iespējām Latvijā un ārvalstīs, karjeras virzību un profesionālo pilnveidi.
Izstādes rīkotāji vērš uzmanību, ka šoreiz tā norisināsies no ceturtdienas līdz sestdienai. Trīs dienas izstādē valsts un privāto augstskolu pārstāvji iepazīstinās ar uzņemšanas noteikumiem, jaunajām 2026./2027. mācību gada studiju programmām, budžeta vietām, iestājeksāmeniem, studiju apmaiņas, prakses un turpmākās karjeras iespējām, kā arī aktivitātēm.
Pasākumā varēs aprunāties ar mācībspēkiem un studentiem no vairākām augstskolām. Ar priekšrocībām, ko piedāvā profesionālā izglītība, kuru var iegūt pēc 9. klases un arī pēc vidusskolas absolvēšanas, interesentus Ķīpsalā iepazīstinās tehnikumi, profesionālās vidusskolas un atsevišķas koledžas.
Tāpat izstādē "Skola 2026" interesenti varēs uzzināt par dažādām studiju iespējām ārvalstīs. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stendā varēs konsultēties par nacionālo izglītības iespēju datubāzi "NIID.lv". Resursā "Profesijupasaule.lv" iespējams izzināt dažādas profesijas, to darba vidi un apguves iespējas. VIAA stendā varēs arī uzzināt par "Erasmus+" programmas iespējām. "Laiks jauniešiem" stendā iepazīstinās ar dažādām neformālām izglītības programmām, kas radītas ar mērķi sniegt atbalstu dažādu sociālo grupu bērniem un jauniešiem.
Izstādes dalībnieki būs sarūpējuši dažādas aktivitātes. Piemēram, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas koledžas un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas stendos interesenti varēs izmēģināt profesionālo tehniku un ekipējumu. Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas stendā, izmantojot mulāžas, aicinās piedalīties simulācijas situācijās un docētāju uzraudzībā veikt ārkārtas procedūras – kardiopulmonālo reanimāciju un trahejas intubāciju. Rīgas Stradiņa Universitātes stendā ikviens varēs izmēģināt medicīniskās manipulācijas, tostarp iejusties zobārsta lomā, urbjot un plombējot zobus.
Līdzās plašajai ekspozīcijai Ķīpsalā norisināsies arī dažādas aktivitātes gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. 19.–21. februārī uz "StartSchool" un "Datorium" skatuves norisināsies dažādas diskusijas un meistarklases, nozaru profesionāļi un jaunieši dalīsies pieredzes stāstos. Detalizēta pasākumu programma: "ej.uz/skola26prog".
