Taps likums par valsts līdzdalību "Gorā"

Rēzeknes dome ir noraidījusi Kultūras ministrijas (KM) piedāvājumu valsts iesaistei koncertzāles "Gors" pārvaldībā sadarbībā ar pašvaldību. KM un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai februāra laikā kopīgi jāizstrādā likumprojekts valsts līdzdalības nodrošināšanai "Gorā".
Rēzeknes dome nolēma neatbalstīt KM priekšlikumu par valsts līdzdalību SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" pamatkapitālā, iegūstot 75% kapitāla daļu un izšķirošu ietekmi kapitālsabiedrības pārvaldībā. Tāpat nolemts neatbalstīt KM priekšlikumu par pašvaldības nekustamā īpašuma – Latgales vēstniecības "Gors" ēkas Pils ielā 4, Rēzeknē – un tā aprīkojuma nodošanu valsts īpašumā.
Dome rosina KM izvērtēt iespēju īstenot valsts iesaisti "Austrumlatvijas koncertzāles" darbības nodrošināšanā, noslēdzot deleģēšanas līgumu kā sadarbības modeli, kas nodrošinātu ilgtspējīgu un sabalansētu iesaisti kultūrpolitikas mērķu sasniegšanā.
Tāpat nolemts aicināt citas Latgales reģiona pašvaldības izvērtēt iespēju iesaistīties profesionālās mākslas pieejamības, kultūrvides stiprināšanas un reģionālās identitātes attīstības sekmēšanā, noslēdzot deleģēšanas līgumu kā sadarbības modeli.
KM priekšlikumu sēdē atbalstīja tikai opozīcija. Tostarp Ināra Groce (LZP/LRA/JKP) norādīja, ka valsts iesaiste "Gora" pārvaldībā nozīmētu prognozējamu repertuāru.
Savukārt koalīcijas pārstāvji, tostarp no mēra amata atstādinātais Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV), sēdē vairākas reizes uzsvēra, ka KM pārstāvja neesamība domes sēdē nozīmē neieinteresētību un attieksmi pret Rēzekni. "Mēs bijām gatavi šodien runāt," apgalvoja deputāte Karīna Bartkeviča ("Kopā Latvijai"/LPV).
Neapmierināti deputāti bija arī ar Ekonomikas ministrijas pārstāves Lindas Vitkauas skaidrojumu un kompetenci, veltot viņai dažādus komentārus. Viņa sēdei bija pieslēgusies attālināti.
Bartaševičs arī apgalvoja, ka "viss, kas notiek ap Rēzekni, ir saistīts ar demokrātijas bērēm", tāpēc koalīcijas politiķi uz sēdi esot ieradušies melnās drēbēs.