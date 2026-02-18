Šonedēļ notiek arī studiju festivāls "Universs@LU", ko organizē Latvijas Universitāte (LU).
Kā informē LU Komunikācijas departaments, šogad tas norisināsies trīs dienas – no 19. līdz 21. februārim. Skolēni, skolotāji, vecāki un ikviens interesents aicināti apmeklēt LU Akadēmiskā centra Zinātņu māju Jelgavas ielā 3, Rīgā, lai iepazītu studiju iespējas, universitātes vidi un mūsdienīgo infrastruktūru. Festivāla programma piedāvā interaktīvas nodarbības, praktiskus eksperimentus, radošas darbnīcas, virtuālās realitātes pieredzi, karjeras konsultācijas un tikšanos ar LU studentiem, mācībspēkiem un pētniekiem.
Festivāla pirmajā dienā piešķirs LU Skolu balvu tām izglītības iestādēm, kuru absolventi 2025. gadā visvairāk kuplinājuši LU studentu saimi vai veiksmīgi noslēguši studijas. Piektdien LU fakultāšu un struktūrvienību pārstāvji prezentēs studiju iespējas un ārpusstudiju aktivitātes.
Festivālu papildinās arī programma "Skolotāju istaba", kur neformālā gaisotnē varēs uzzināt par profesionālās pilnveides iespējām, satikt LU ekspertus un kolēģus no visas Latvijas. Šī gada tematika ietvers skolēna un skolotāja attiecības, digitālās un analogās pieredzes līdzsvaru, skolēnu labklājību, izglītības pārmaiņas mākslīgā intelekta laikmetā un sadarbību skolotāja un skolas vadības līmenī. Sestdien festivālā īpaši tiek gaidīti mūžizglītības, maģistrantūras un doktorantūras studiju interesenti.
Visas trīs dienas apmeklētāji varēs noskaidrot informāciju par uzņemšanas nosacījumiem, studentu dzīvi un ārpusstudiju iespējām, kā arī satikt LU pētniekus un fakultāšu ekspertus. Plašāka informācija par programmu pieejama portālā "universs.lu.lv".
