Mediji pērn maija vidū ziņoja par Ogres novada Ķeipenes pagastā notikušu smagu ceļu satiksmes negadījumu – divu "Mercedes Benz" markas automašīnu sadursmi, kurā cieta trīs cilvēki. Viens no viņiem slimnīcā mira.

+5 foto
Negadījums notika skaidrā maija dienā, redzamību nekas netraucēja. Visā vainojams autovadītāja dzērums.
Dzērājšofera dēļ ģimene zaudē vīru un tēti
Zemgales rajona tiesa Ogrē piesprieda sešus gadus cietumā kādam koknesietim, kurš, vadot transporta līdzekli alkohola reibumā, izraisīja avāriju ar letālām sekām. Spriedums vēl nav stājies spēkā.
Negadījums notika skaidrā maija dienā, redzamību nekas netraucēja. Visā vainojams autovadītāja dzērums.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
Negadījums notika skaidrā maija dienā, redzamību nekas netraucēja. Visā vainojams autovadītāja dzērums.
1 / 2
Foto: Ekrānuzņēmums no TV3 "Degpunktā"

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē