Mūsdienās tā dēvētā "method feeder" makšķerēšana Latvijā vairs nav nekas neparasts. Tiek organizētas sacensības, pilni sociālie tīkli ar karpu lomiem. Taču kā ikvienā lietā arī te vienmēr būs kāds bariņš iesācēju, un, jāsaka atklāti, arī es šajā pavasarī spēru pirmos soļus šajā virzienā.
Labā ziņa ir tāda, ka interneta dzīlēs atrodami neskaitāmi video gan ar pašmāju entuziastiem, gan angļu valodā runājošiem copes meistariem. Pirms tam to neievēroju, taču brīdī, kad devos izvēlēties nepieciešamās lietas, veikalu plaukti radīja iespaidu, ka šī metode ir uzņēmusi apgriezienus.
Pamēģināt ko citu
Es makšķerēju daudzus gadus kopš agras bērnības. Laiku pa laikam iestājas panīkums, un jau ierastas, labi zināmas un, varētu pat teikt, arī atkostas tēmas copē apnīk. Tāpēc priecājos, ja makšķerēšanas mode mums piedāvā kaut ko jaunu. Kaut kādā ziņā tas ir nebeidzams attīstības stāsts. Jo kurš gan noliegs, ka spininga attīstība varēja beigties pie klasiskā rotiņa? Arī es vēlējos ierasto fīdera tehniku aizstāt ar ko jaunu. Ja ne noteikti labāku, tad vismaz citādu.
Ir man zināms kāds ezers, kurā ķeras labi brekši un apkārt ganās arī karpas. Gribējās pastīvēties, jo ar parasto fīderi bieži cīņa beidzās vēl nesākusies. "Method feeder" man viss šķita vienkārši – plakana barotava, īsa pavadiņa, neliela ēsma un precīzs metiens. Nekas neierasts, fīderis jau vien ir.
Savā karjerā jau iepriekš ir nācies pārslēgties no viena copes stila uz kritiski atšķirīgu. Pieredze rāda, ka arī šeit viss slēpjas niansēs. Jau no starta sapratu, ka "method feeder" pamatā nav maģiska ēsma vai barības sastāvs. Daudz svarīgāka ir spēja saprast vietu, kurā copē. Makšķerēšanas zelta likums darbojas arī šeit – zivi var noķert tikai tur, kur tā ir.
Atrast meistaru
Īsākais ceļš uz zināšanām ir atrast kādu, kurš noteikto makšķerēšanas stilu, kā minimums, pārzina labāk par jums. Lai nonāktu pie laba rezultāta, nav vienmēr visas kļūdas jāpārbauda pašam. Arturs Zabors nu jau otro sezonu aizrautīgi darbojas ar "method feeder", un būsim godīgi – skaistu lomu bildes un aizrautīgi stāsti vilina mēģināt arī citus. Un te nu es esmu. Ezera krastā. Viens kāts ar klasisko fīderi, otrs iemests ar "method feeder" barotavu.
Pirmā lieta, ko man izstāsta un arī es pats to secinu, ka barību barotavā gribas iespiest ciešāk nekā nepieciešams. Noderīgs ieteikums, kuru saņemu, – sarūpēt trauciņu ar ūdeni. Tad metam iekšā sagatavoto barotavu un āķu ēsmu. Skatāmies, kas notiek. Tādā veidā mēs varam redzēt, kā barība dalās zem ūdens, kā izskatās āķa ēsma – tā izceļas vai saskan ar barību. Svarīgi, lai tā nesāk no barības lobīties nost uzreiz pēc ielaišanas ūdenī, jo tas nozīmē, ka dziļākā ūdenī līdz gruntij nonāks tukša barotava ar pliku āķa ēsmu.
Vēl viena mācība, ko guvu no starta, – gatavās pavadas vislabāk izvēlēties ar pīķīšiem (nosaukšu tos tā) un gumijām. Attiecīgi tam mēs pielāgojam arī āķa ēsmas. Gumijām parasti izmanto garenas formas ēsmu. Un labi, ka arī par barību ražotāji padomājuši. Atliek izvēlēties savam degunam tīkamāko. Lai gan pareizāk jau būtu ņemt to, ko zivis vairāk ēdīs. Te var savilkt paralēles ar klasisko fīderi. Aukstā ūdenī pieklusināti smaržas toņi, bet siltā ūdenī ķeramies pie smaržām un garšām. Neliela atšķirība ir tajā, ka "method feeder" ir populāri izmantot granulētu barību. Godīgi gan jāsaka, ka līdz tām es netiku. Atstāsim arī kaut ko vēlākam. Lai gan man stāv prātā, ka granulu izmantošana vairāk iederas karpu makšķerēšanā.
Treniņi un meklējumi
Apzinos, ka rezultāta nebūs uzreiz. Līdz tam ir jāiet cauri aplauzieniem. Tas viss pieder pie lietas. Lielas cerības arī neliku, jo nedevos taču uz karpu komercdīķiem, kas tiek uzskatīti par labāko iespējamo poligonu, lai trenētos un gūtu pirmās atziņas. Mans ezeriņš ir absolūti dabisks, bet tajā ir karpas, līņi, karūsas un brekši. Visas šīs zivju sugas ir veiksmīgi ķeramas ar "method feeder".
Viegli nebija. Breksēni mani priecēja, arī skaista izmēra raudas pavisam droši ēda iekšā liela izmēra āķa ēsmu, par ko es biju izbrīnīts. Viena lieta, pie kuras nenākas pierast, ir atšķirīgās copes. Breksis un rauda kātu kustina pa savam, bet, kad manu ēsmu iekāroja karpa, to nu nekādi nevarēju sajaukt. Tāds stiepiens, ka kātu knapi paspēju saķert. Un nekā. Bet tas deva cerības, ka kopumā darbojos pareizi. Vēl dažas diskutablas copes, daudz "plāksterīšu" un raudas. Kā jau iepriekš minēju, labs poligons ir karpu dīķi. Ir jāveido pārliecība, ka darbības ir rezultatīvas. Brīdī, kad biju karpu dīķa meklējumos, notika šī cope...
Esmu atkal ezerā, un laikapstākļi lieliski. Aizbraucu ar dēlu, un sākam. Uzjaucam barības un gaidām. Bet ilgi nav jāgaida: "method feeder" – breksītis; "metode" – karūsa; "metode" – divi līņi pēc kārtas. Naktī svaru kausi starp "method feeder" un klasiku izlīdzinās. Pienāk breksis uz klasiskā fīdera punktu, un kādā brīdī netieku galā. Esmu pārsteigts par to, ka ar "method feeder" tik labi veicās jau kopš starta. Un naktī trāpās dažas nerealizētas karpu copes, laikam esmu pārāk miegains. Šo nu gan var nosaukt par copi, kurā guvu pārliecību – "method feeder" ir laba lieta. Manuprāt, koncentrētā barības padošana ir atslēdziņa. Un nekur tālu nav jāmet. Karpveidīgie dzīvojas pa zālēm.
Man patīk, ka pieeja nav sarežģīta, ka nav nepieciešams daudz jauna inventāra, jo ķert var ar jau pieejamajiem klasiskā fīdera instrumentiem. Zinot ezeru, jāsaka, ka pat noķerto breksēnu un raudu kvalitāte ar "method feeder" ir krietni labāka nekā klasikā. Kā minimums, vīķes 100% liek mieru un pieķeras normāla izmēra zivs. Sistēma pati par sevi ir vienkārša un ātra, bez liekiem elementiem. Lai arī šie man ir pirmie soļi, noteikti būs arī nākamie.
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