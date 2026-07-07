Veiksmīgi iekarojis gan tuvus, gan tālus eksporta tirgus Latvijas jaunuzņēmums "Perkons Energy", kas ražo bateriju pakas – enerģijas avotus –, kas paredzēti bezpilota tālvadības ierīcēm un citām līdzīgām platformām. 

"Šobrīd aptuveni 90% produkcijas tiek eksportēti, pamatā uz dronu koalīcijas valstīm, taču pēc karadarbības beigām Ukrainā uzņēmums būs gatavs diezgan ātri pārorientēties un piedāvāt savu produkciju citu nozaru ražotājiem, jo tos pašus elementus izmanto, piemēram, skrejriteņiem un elektroskūteriem," saka uzņēmuma "Perkons Energy" pārdošanas vadītājs Artūrs Vītiņš.

Produktos ieliek pērkona spēku

"Pirms pāris gadiem visas bateriju pakas pamatā tika sūtītas no Āzijas valstīm, taču nebija garantijas, ka tās pienāks laikā un būs pietiekami kvalitatīvas. Uzņēmums "Perkons Energy"

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