Līdz šim Eiropas civilās aizsardzības mehānisms bija orientēts uz dabas katastrofām un nelaimēm, bet ne uz militāriem draudiem. Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā šī pieeja mainās. Arī Eiropas Savienības galvenā likumdevēja – Eiropas Parlamenta deputātu galvās un likumprojektos.

Koordinē palīdzību ES mērogā

Lieli TV ekrāni pie sienas, kuros vadošās telekompānijas raida sižetus no planētas karstajiem punktiem. Monitori, kuros reāllaika režīmā redzamas meteoroloģiskā situācija un seismiskās svārstības. Darbinieki savos datoros pārvalda palīdzības pieprasījumus. Tāda caur stikla sienu skatienam paveras Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centra (ERCC) kontroles telpa Briselē.

ERCC darbojas nepārtrauktā režīmā augu diennakti un nodrošina ārkārtas atbalsta ātru izvietošanu. Tas ir koordinācijas centrs starp visām ES dalībvalstīm, vēl desmit iesaistītajām valstīm, skarto valsti un civilās aizsardzības un humānās palīdzības ekspertiem. Piemēram, jūlija otrajā pusē pie izsaukumiem ugunsgrēku dzēšanā dežurē Latvijas ugunsdzēsēji.

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