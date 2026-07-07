"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Margarita Zieda, "Dzīvot no tā, kā nav. Kārlis Auškāps". "Latvijas Mediji".
Aktierim, režisoram un Dailes teātra ilggadējam mākslinieciskajam vadītājam Kārlim Auškāpam (1947–2017) veltītā grāmata attīstījusies no mākslinieka dienasgrāmatām, vēstulēm, piezīmēm, intervijām, izrāžu recenzijām, kā arī no autores sarunām ar 37 mākslinieka laikabiedriem. Daži no viņiem – Ausma Kantāne, Pēteris Liepiņš, Lilita Ozoliņa, Raimonds Auškāps – jau devušies mūžībā. Arī viņiem veltīta šī grāmata. Kā cilvēkam dzīvot – bija viens no Kārļa Auškāpa izrāžu galvenajiem jautājumiem. Un viņš meklēja arī pats atbildes dzīvē un mākslā gan padomju okupācijas gados, gan pārdzīvodams personīgu traģēdiju un pārmaiņu laiku visbrutālākos izaicinājumus. Kārli Auškāpu nodarbināja Latvijas teātrī reti sastopama filozofija, viņu interesēja transcendentālais, mistika, neredzamā pasaule un tās klātbūtne redzamajā. Būtiska tēma Kārļa Auškāpa dzīves garumā bija Latvija un tās cilvēkos ietvertais potenciāls. Vilšanās un depresijas māktajiem laikabiedriem viņš mainīja skatiena perspektīvu un attieksmi pret savu zemi, savu valsti.
Jaunā Rīgas teātra literārās daļas vadītāja, dramaturģe, teātra zinātniece Margarita Zieda absolvējusi Maskavas Teātra institūta (GITIS) teātra zinātnes nodaļu un Berlīnes Mākslas universitātes kultūržurnālistikas nodaļu, divreiz iegūstot mākslas maģistra grādu. Berlīnes Brīvās universitātes doktorantūrā ieguvusi doktora grādu. Strādājusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, "Neatkarīgajā Rīta Avīzē", laikrakstā "Literatūra. Māksla. Mēs", avīzē "Forums". Ir pazīstamajiem scenogrāfiem Monikai Pormalei un Andrim Freibergam veltītu grāmatu autore. Sarakstījusi nodaļas par Pīnu Baušu, Kristofu Mārtāleru un Franku Kastorfu zinātniskajā pētījumā "XX gadsimta teātra režija Latvijā un pasaulē".
Etafa Ruma, "Sieviete nav vīrietis". No angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. Elitas Podnieces vāka mākslinieciskais noformējums. "Latvijas Mediji".
Palestīna, 1990. gads. Septiņpadsmitgadīgā Isra tiek izrauta no grāmatu pasaules, apprecināta ar tēva izraudzītu vīrieti un aizsūtīta dzīvot uz svešo un biedējošo Ņujorku. Bezlogu istaba, vīra neiejūtība un vīramātes valdonība pamazām izdeldē meitenes naivumu un sapņus... Bruklina, 2008. gads. Isras vecākā meita, spītīgā un brīvdomīgā Deja, ir vidusskolniece, kura sapņo par patstāvību un studijām universitātē. Vecmāmiņa ir nelokāma: vienīgais veids, kā viņai nodrošināt kopienā cienītu nākotni, ir laulības ar pareizo vīrieti... Autore Etafa Ruma ir dzimusi un augusi Bruklinā Ņujorkā palestīniešu imigrantu ģimenē.
Linda Mence, "acij ir maza kabatiņa". Redaktors Artis Ostups. Dizains: Anta Pence. "Neputns".
Redaktors Artis Ostups raksta, ka Lindas Mences dzejoļi ir atvērti cilvēkiem un pasaulei. "Ar iejūtību un nereti pat pazemību autore aplūko dažādas vietas, laikus, amatus un likteņus. Viņas vērojumi ir pieklusināti un uzmanīgi." Linda Mence (1992) ir dzejoļu krājuma "Apļi" (2023) un dzejas grāmatas bērniem "Kosmoss ir virs bēniņiem" (2024) autore. Raksta arī publicistiku un īsprozu, publicējusies žurnālos "Strāva", "Žoklis", "Domuzīme" un "Satori". Ir viena no žurnāla "Punctum" redaktoriem. No angļu valodas atdzejojusi H. D., Edgaru Lī Māstersu un Kristīnu Roseti.
Vilis Lācītis, "Dzīve, narkotikas un rokenrols". Mākslinieki Māris Biezaitis un Jānis Esītis. "Dienas Grāmata".
Vilim Lācītim jauna grāmata, biogrāfisks, dokumentāls un tomēr dzīvīgs, ieintriģējošs un ļoti enerģētisks romāns, šoreiz par veciem laikiem – par deviņdesmitajiem un divtūkstošo sākumu. Grāmata būs interesanta gan tiem, kam patika Lācīša debijas romāns "Stroika ar skatu uz Londonu" un tās turpinājums, 2023. gadā iznākusī "Oxforda ar skatu uz universitāti", gan tiem, kam mūzikas andergraunds šķiet sveša, uz viņiem neattiecināma joma. Šoreiz stāsts ir par notikumiem pirms Lācīša pārcelšanās uz Angliju, tātad varētu teikt, ka šī ir triloģijas pirmā daļa. Celtniecības vietā tagad centrālā tēma ir mūzika un tās spēlēšana, turklāt divās paralēlās pasaulēs: paša Lācīša piedzīvojumi sviestrokā, kā arī atmiņas par piedzīvojumiem ar senu draugu Rolandu Ūdri – Ūdrīti no grupas "The Hobos".
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