"Džezā mani valdzina brīvība". Saruna ar dziedātāju Paulu Saiju

"Tas ir fantastiski – tagad piedalīties sarīkojumā, kam esi sekojusi kopš agras jaunības," par festivālu "Rīgas ritmi" saka dziedātāja Paula Saija, ar kuru tiekamies divas dienas pirms viņas izlaiduma Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā un kura par sevi teic, ka nupat esot jauna dzīve priekšā un jaunu radošu sadarbību meklējumos.
Ar vērienīgu mākslinieku sastāvu un daudzveidīgu programmu jau 26. reizi no šodienas, 1., līdz 3. jūlijam notiks festivāls "Rīgas ritmi", kas apvieno džeza, klasiskās mūzikas un pasaules ritmus. Tā kā Doma dārzs tiek restaurēts, festivāls radis jaunu norises vietu Čehova teātrī. Vēl koncerti notiks "Latvijas Radio 1" studijā un bez maksas – uz "Riga Jazz Lounge" skatuves viesnīcā "Radisson Blu Latvija".
Nīderlandiešu pianists Maiks del Fero uzstāsies kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" Normunda Šnē vadībā. Leģendārās itāļu ārijas Rīgā izdziedās Nīderlandē dzīvojošā amerikāņu operdīva Klarona Makfeidena, kuras neparastais soprāns ļauj savienot klasisko mūziku ar džezu un tradicionālo repertuāru ar moderno. Makfeidenas muzikālā daudzpusība nodrošinājusi viņai kā Amsterdamas Mākslas balvu, tā arī galvenās lomas prestižo Gindebornas un Zalcburgas festivālu operās. Festivāla īpašais viesis ir jaunā Āfrikas mūzikas zvaigzne – senegāliešu ģitārists, komponists, aranžētājs un producents Erve Sambs –, kurš uzstāsies kopā ar savu trio, kurā muzicē arī amerikāņu basists, džeza leģenda Redžijs Vašingtons un bundzinieks Sonijs Trupē no Gvadelupas.
Latviju festivālā pārstāvēs jaunās džeza mākslinieces Beāte Meirāne un Gerda Timrota ar savām grupām, kuras strauji ienākušas Latvijas džeza apritē. Kā festivāla viešņa uzaicināta skatuves atpazīstamību jau ieguvusī māksliniece Paula Saija.
Paula, kas īsti par jums cilvēkiem būtu jāzina?
P. Saija: Aiz skatuves tērpu spožuma esmu tāds pats cilvēks kā jebkurš cits. Gan trausls, gan spēcīgs, gan vājš, gan ievainojams... Esmu sirsnīgs cilvēks, kāds, gribētos domāt, ir vairums no mums.
Kā nonācāt pie dziedāšanas?
Kandavas mūzikas skolā astoņus gadus spēlēju vijoli. Tomēr caur dažādām iedvesmām sajutu, ka tā tomēr nav mana sirdslieta. Bet kā man patika dziedāt! Bez pieredzes, bez pedagogiem... Dziedāju, kā mācēju, no sirds un jau kopš pašas bērnības, ko aizvadīju mazā ciematiņā Cerē netālu no Kandavas. Tur uzaugu lauku viensētā ar pļavām, kokiem un putnu dziesmām visapkārt...
Jūsu balss ir savdabīga, samtaina. No kurienes tā?
Vectēvs no mammas puses spēlēja vijoli, vairāk gan savam priekam. Vecmamma mācījās mūzikas vidusskolā diriģentos, mana mamma daudz dziedājusi pie Ivara Mazura ansamblī "Cantus", Ēdoles un Siguldas pusē. Viņai gan ceļš vēlāk aizvijās pedagoģijā un sarīkojumu organizēšanā. No mammas tā muzicēšana un, iespējams, arī manas balss skanējums. Bet tam, ka iestājos džeza vokālistos Mediņa mūzikas vidusskolā, liels nopelns ir arī kandavniecei, nu jau vairākus gadus Ņujorkā dzīvojošajai džeza dziedātājai Artai Jēkabsonei, ar kuru kopā spēlējām vijoļu ansamblī. Es biju mazā vijolniece, viņa, astoņus gadus vecāka, – lielā. Kad Arta iestājās Rīgas Doma kora skolas džeza vokālistos, uzzināju, ka Latvijas vidusskolās ir iespēja mācīties džeza vokāla specialitāti. Arta ir ļoti suģestējoša personība. Kā ienāk telpā, tā šķiet – viss vai burtiski pieplūst ar gaismu... Un viņas lielā mīlestība pret mūziku... Vēl viena no manām iedvesmotājām ir arī Ņūorleānā dzīvojošā franču izcelsmes džeza dziedātāja Sirille Eimī. Ārkārtīgi interesanta māksliniece, ar savdabīgi pievilcīgu franču akcentu angļu valodā, bet dzied arī portugāļu un spāņu valodā, viņas improvizācijas ar balsi atgādina to, ko var izdarīt ar trompeti un saksofonu, bet no vokāla tas prasa lielu meistarību un spēku... Starp citu, nupat viņa augstu kalnos uzcēlusi sev māju – bez stiklotiem logiem, dziļi džungļos, kur iemaldās tikai pa kādam pērtiķītim un visapkārt skan putnu dziesmas...
Un kas jūs pašu valdzina džezā?
Brīvība! Iespēja izpausties. Populārajā mūzikā arī ir daudz inovāciju, daudz jaunu lietu. Bet tā ir mūzika, kuru klausās ļoti daudzi, un tāpēc tai arī jāpieskaņojas ļoti plašai gaumei. Džeza mūzika tomēr ir krietni specifiskāka un saistoša ne tik plašam lokam. Tāpēc tu vari būt jebkas, iet savā estētikā ārpus ierastā, veidot "neglītākas" skaņas, veidot "glītākas"... Džezā man ļoti patīk rotaļīgums un tas, ka, lai arī šajā žanrā ir savi stilistiski noteikumi, taču tavs izpausmes veids var būt ļoti autentisks, tikai tev raksturīgs. Bet viss, protams, atkarīgs no katra paša izjūtām.