Mazas impresijas par Šotas Rustaveli dzejas festivālu Gruzijā

Vasaras sākumā Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi norisinājās starptautiskais dzejas festivāls "Dzeja pāri visam", kurā kā pārstāvji no Latvijas Rakstnieku savienības piedalījos arī es un dzejnieks, atdzejotājs Kristaps Vecgrāvis. Šī bija tāda kā atbildes vizīte, jo pagājušā gada septembrī pie mums Latvijā viesojās un Dzejas dienās uzstājās dzejnieki no Gruzijas, arī Gruzijas Rakstnieku savienības (GRS) priekšsēdētāja Makvala Gonašvili.
Festivāls jau izsenis ieguvis izcilā 12. gs. gruzīnu dzejnieka, gruzīnu eposa "Bruņinieks tīģera ādā" radītāja Šotas Rustaveli vārdu, rodoties no Gruzijas Dzejas dienu – Rustaveli dienu – tradīcijas. To pirmsākumi saistāmi ar 1920. gada maiju, taču jau 1924. gadā komunisti tās aizliedza, pamatojot aizliegumu ar to, ka tas ir pārāk nacionāla pasākuma forums. Tikai 2007. gadā Gruzijas Rakstnieku savienība sadarbībā ar Gruzijas Kultūras ministriju un Tbilisi domi atjaunoja šos svētkus.
Pirmā diena: Tbilisi iespaido
Tbilisi ieradāmies 5. maijā agri no rīta. Pirmā iepazīšanās ar Tbilisi bija caur mašīnas loga stiklu. Jutāmies mazliet īpaši, jo mums teica, ka šīs apskates vietas neesot bijis paredzēts parādīt festivāla viesiem. Uzbraucām gandrīz 800 m augstā Mtatsmindas kalnā, no kura pavērās brīnišķīgs skats uz galvaspilsētu, pēc tam bija Svētās Trīsvienības baznīcas apmeklējums (desmit gadus celta par vietējā miljardiera un ļaužu saziedotiem līdzekļiem). Atklāti sakot, baznīca vairāk līdzinājās katedrālei. Jābilst, ka pareizticīgie gruzīni tobrīd bija lielās sērās, jo nesen mūžībā bija devies visu tik ļoti iemīļotais un cienītais Gruzijas Pareizticīgās baznīcas vadītājs jeb Visas Gruzijas Katolikoss-patriarhs Iļja II (Ilia II), kurš šo amatu ieņēma no 1977. gada līdz pat nāves stundai 2026. gada martā.
Tās pašas dienas pēcpusdienā notika festivāla atklāšana. Mūs – festivāla viesus no Itālijas, Vācijas, Izraēlas, Kazahstānas, Turcijas, Armēnijas – uzņēma Gruzijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja, dzejniece Makvala Gonašvili GRS mājvietā – 1905. gadā celtā jūgendstila ēkā. Prieka pilna bija atkalredzēšanās ar vienu no mūsdienu izcilākajiem kazahu dzejniekiem Galimu Žailibaju – viņa darbi atdzejoti 26 pasaules valodās. Ar dzejnieku iepazinos pirms Covid-19 pandēmijas, kad Kazahstānā apmeklēju literatūras forumu.
Savukārt vakara noslēgums tika organizēts privātmājā, kur mūs silti uzņēma dzejniece un māksliniece Patrisija. Tādējādi, atgriežoties viesnīcā, bija sajūta, ka Gruzijā jau esam vismaz divas dienas – tik piesātinātas un iespaidu bagātas paskrēja pirmās Tbilisi pavadītās stundas!
Otrā diena: ekskursijas un jauni iespaidi
Mēs ar Kristapu gājām iepazīt mākslinieku un antikvāro preču tirdziņu pie Tbilisi Sausā tilta. Rīta cēliens gan bija pavēss un lietains, un mūs jau viesnīcā brīdināja, ka nekādu dižo priekšstatu par populāro vietu negūsim, jo lietainā dienā tur esot tikai pāris mākslinieku. Tomēr iespaidu guvām, Kristaps pat iegādājās no viena mākslinieka glezniņu. Varējām doties atkal uz festivāla organizētajām sātīgajām pusdienām. Pēcāk festivāla viesi devās uz Mchetu, lai apbrīnotu klosteri (5. gs.). Mcheta tiek uzskatīta par vienu senākajām joprojām apdzīvotajām vietām pasaulē. Klostera kalna pakājē satiekas Kūras upe ar Aragvi ieteku. Abu upju satikšanās, raugoties no klostera kalna, šķita tiešām iespaidīga!
Vakarā nolēmām pavizināties ar Tbilisi metro, kas sazarojas divās līnijās, un jaunākā ir pieskaņota Tbilisi universitāšu atrašanās vietām, piemēram, viena pēc otras sekojošās pieturas bija šādas: "Tehniskā universitāte", "Medicīnas universitāte", bet galastacija – "Valsts universitāte". Šo dienu varētu raksturot kā jaunu iespaidu bagātinātu ekskursiju dienu.
Trešā diena: laureātu godināšana
Savukārt nākamās dienas Š. Rustaveli festivāla centrālais notikums bija Tbilisi domē, kur notika rakstnieku svinīgā pieņemšana, laureātu godināšana, kuriem tika piešķirta Š. Rustaveli festivāla piemiņas monēta, to vidū bijām arī mēs ar Kristapu.