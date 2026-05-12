Latvijas restorānu biedrības vadītājs Jānis Jenzis skaidro "Latvijas Biznesam" ekonomisko situāciju ēdināšanas jomā un to, kur meklējama izeja no problēmām.

Vairāku augstas klases restorānu slēgšana īsā laika posmā uzjundījusi bažas par šīs nozares veselības stāvokli. Kāds ir jūsu vērtējums par kopējo situāciju restorānu, kafejnīcu un viesnīcu jomā?

J. Jenzis: Pieklājīgi izsakoties – ir izaicinājumiem bagāts laiks. Ir bijusi viena krīze pēc otras – sākumā kovida pandēmija, pēc tam Krievijas un Ukrainas karš, kas radījis gan milzu inflāciju un ar to saistīto dažādu resursu cenu kāpumu, gan arī krasu tūristu skaita samazinājumu. Ja salīdzina, cik viesu nakšņoja Latvijas viesnīcās un viesu mājās pirms kara un šobrīd, tad kritums ir 25%. Jāsecina, ka mārketinga aktivitātes citos tirgos, kuru mērķis bija kompensēt galvenokārt krievu un baltkrievu tūristu kritumu Latvijā, nav bijušas pietiekami efektīvas. Tādējādi Eiropas tūrisms faktiski ir atguvies un atjaunojis pirmskrīžu tūrisma apjomu, bet Baltijas valstis pagaidām nav. Tā kā ēdināšana ir daļa no tūrisma apkalpošanas nozares, rezultātā arī ēdināšanas nozare nejūtas īpaši labi.

