Ministru kabineta noteikumi uzliek par pienākumu ārstiem no 5. maija nosūtījumus veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai izsniegt un apstrādāt tikai elektroniski e-veselības sistēmā.
Kā zināms, jau kopš 2019. gada ārsti izraksta elektroniskus nosūtījumus, bet nu ir izstrādāta jauna versija, ar kuru ārstiem jāprot rīkoties. Pacients var pieslēgties savam e-veselības profilam un apskatīties, vai nosūtījums tur atrodas un, ja gadījumā aizmirsies, pie kāda speciālista vai kādām analīzēm un izmeklējumiem cilvēks ir nosūtīts, kā arī to, vai par nepieciešamajiem medicīnas pakalpojumiem būs jāmaksā no savas kabatas vai tos apmaksās valsts. Savukārt, pierakstoties pie ārsta un nosaucot savu personas kodu, reģistrators redz elektroniskajā sistēmā, vai nosūtījums tajā atrodas.
Taču ne jau visi mūsu valsts iedzīvotāji ir tik apķērīgi, ka apguvuši datorprasmes, un ne visiem ir dators. Turklāt daļa vecākā gadagājuma pacientu lūdzot ārstiem nosūtījumu papīra formātā, jo tas dodot lielāku drošības sajūtu nekā pa tīkliem aizsūtītais, tāpēc ārsti respektējot šo lūgumu. Nacionālais veselības dienests (NVD) gan cenšas izskaust uz papīra noformētos nosūtījumus un, kā stāsta ģimenes ārsti, pat draudot ar soda sankcijām, ja neievērošot prasības.
Soda par nejaušām kļūdām
"Man rīts sākās ar to, ka ieradās pacients, kuram aizvadītā gada oktobrī biju uzrakstījusi nosūtījumu veikt ehokardioskopiju. Viņam šodien jādodas izmeklēties, bet nosūtījums e-veselībā esot pazudis.