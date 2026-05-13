1926. gada 13. maijā. Pirms 100 gadiem pievakarē no krastmalas pie Rīgas pils oficiālā vizītē uz Somiju svinīgi tika pavadīts Valsts prezidents Jānis Čakste.
Čakstem un Latvijas valsts galvas institūcijai vispār tā bija pirmā tālākā ārvalstu vizīte, ja neskaita 1925. gada 22.–26. februāra braucienu uz Igauniju. Pavadīšana bija vesels ceremoniāls ar godasardzi, valdības ministriem un ļaužu pūli krastmalā. Prezidents uzkāpa uz Latvijas karaflotes flagkuģa "Virsaitis" klāja un devās uz Daugavgrīvu, kur jau gaidīja ledlauzis "Krišjānis Valdemārs", kura kajīšu apartamenti bija valsts galvam un viņu pavadošajam personām – ārlietu ministram Kārlim Ulmanim, kara ministram Eduardam Kalniņam un armijas komandierim ģenerālim Pēterim Radziņam – piemērotāki. Jūrā "Krišjānis Valdemārs" "Virsaiša" pavadībā izgāja neilgi pirms pusnakts. Ceļš izrādījās grūtāks, nekā domāts (kuģus pēc šīs tūres nācās remontēt). Lietus, migla, sēkļi, turklāt Somijas piekrastē vēl klejoja bieza ledus lauki, kurus gaiņāt somi nosūtīja divus ledlaužus, un latviešu viesiem nācās mainīt paredzēto kursu. Tādējādi pie Helsinkiem kuģi ar četru stundu nokavēšanos nonāca 15. maija rītā, bet Čakstes pirmā tikšanās ar Somijas prezidentu Lauri Kristianu Rēlanderu notika ap puspieciem pēcpusdienā uz "Krišjāņa Valdemāra" klāja. To Rēlanders sasniedza ar prezidenta jahtu "Nordvakten". Kad uz tās pārkāpa Latvijas delegācija, krastmalā sākās īstā sagaidīšanas programma ar ziedu pasniegšanu, ļaužu pūli, dievkalpojumu Sv. Nikolaja baznīcā, Helsinku Universitātes un biržas apmeklējumu, kā arī vakara dineju un abpusēju runu turēšanu. Uzņemšana bija sirsnīga, Helsinku centrs saposts Latvijas karogiem un pulksten desmitos vakarā somu studenti sarīkoja Čaksti un Rēlanderu godinošu gājienu pa Esplanādes ielu gar prezidenta pili. 16. maijā Čakste nolika vainagu pie Nezināmā kareivja kapa un iepazinās ar Somu mākslas muzeja un Nacionālā muzeja ekspozīciju. Dienas vidū Senāta laukumā, sīkam lietutiņam smidzinot, bija sarīkota Somijas armijas parāde.
Pēdējā diena tika veltīta Esbogordas lauku muižas apmeklējumam, pa ceļam apsveicinoties ar tuvējo ciemu skolu audzēkņiem. 17. maijā pulksten 16.40 kuģi pacēla enkurus un kopā ar prezidentu devās mājup. 19. maija agrā rītā Čakste un delegācija bija jau Rīgā.
Vizīti varēja uzskatīt par izdevušos, lai arī nekādi līgumi netika parakstīti. Par galveno tobrīd uzskatīja abu tautu "politiskās saprašanās un tuvināšanās veicināšanu", kas arī tika sasniegts. Somijas prezidenta Rēlandera atbildes vizīte Latvijā notika tā paša 1926. gada 21.–23. jūnijā un noritēja ne mazāk draudzīgā gaisotnē.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Laukstrādnieks", 1926. gada 13. maijā
Hronika. Sabrukušas Rēzeknes pils drupas. Rēzeknē, pilskalnā nogāzusēs viena daļa no senās pils drupām. Drupas, krizdamas no kalna, uzkritušas kalna nogāzē esošam šķūnim, kas zem drupu smaguma sabrucis. Nelaime ar cilvēkiem nav notikusi. Blakus sabrukušai masīvai mūra sienai atrodas vēl otrs mūris, kas no atmosfēras iespaidiem arī tuvu sabrukšanai.
Vārnas traucē apbedīšanu. Rīgā Meža kapos ieperinājušās priežu augstās galotnēs tik liels vairums vārnu ar ligzdām, ka tās sāk pat traucēt miroņu apbedīšanu. Kolīdz sāk dziedāt sēru dziesmas, vārnas tūkstošiem neganti ķērc līdzi, tā ka viss mežs skan. Kapu administrācija kopā ar kapu sargiem iesākusi vārnas iznīcināt, tās apšaujot.
