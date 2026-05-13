Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Franču un latviešu māksla Liepājā
Ceturtdien, 14. maijā, Liepājas muzeja mazajā izstāžu zālē atklās franču mākslinieces Martinas Lafonas izstādi "Kur saulīte zemu tek" ("Là où le Soleil roule en Hiver"), kuras vadmotīvs veltīts sarkanajai krāsai un viena no galvenajām lomām piešķirta Kurzemes novada etnogrāfiskajiem brunčiem. Izstādi varēs apskatīt līdz 28. jūnijam.
Martina Lafona 2024. gada rudenī un 2025. gada vasarā bija ieradusies radošā izpētes braucienā Latvijā, lai Liepājas muzejā un citās Latvijas etnogrāfisko tērpu krātuvēs Ventspilī un Kuldīgā interesētos par sarkano krāsu un tās simbolisko nozīmi. Radošo meklējumu rezultātā viņa atklāja, ka Francijā Eiropas un Vidusjūras civilizāciju muzejā Marseļā (MUCEM) kopš 1939. gada glabājas Kurzemes novada tautastērpi un to aksesuāri. Martina Lafona speciāli šai izstādei radījusi trīs uz zīdpapīra zīmētus ruļļus astoņu metru garumā, atainojot Liepājas muzejā, citviet Kurzemē un Francijas MUCEM muzeja kolekcijā gūtos iespaidus par Kurzemes etnogrāfiskajiem tekstilizstrādājumiem un rotām.
"Kā māksliniece es Liepāju uztveru kā telpu, kurā pārmaiņas ir ne tikai redzamas, bet arī jūtamas. Tā ir pilsēta starp robežām – starp industriālo pagātni un radošo nākotni, starp jūras horizontu un urbāno struktūru," par iedvesmas avotu saviem darbiem stāsta latviešu māksliniece Baiba Ābelīte. Viņas personālizstāde "Metropoles mutācija", kas pēta urbānās vides mainīgo dabu, atklājot pilsētu kā dzīvu un nepārtraukti mainīgu organismu, no piektdienas, 15. maija, līdz 19. jūlijam būs apskatāma Liepājas muzeja anfilādē.
LNSO noslēdz 100. sezonu
Ceturtdien, 14. maijā, Rīgas Kongresu namā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) noslēgs 100. sezonu, uzsākot ceļu pretī orķestra simtgades svinībām, kas sāksies ar īpašiem koncertiem vasarā. Uz skatuves kāps viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes klasiskās mūzikas talantiem Baltijā un Eiropā – igauņu vijolnieks Hanss Kristians Āviks, bet pie diriģenta pults atgriezīsies LNSO galvenā viesdiriģente Kristīna Poska. Skanēs Ludviga van Bēthovena Vijoļkoncerts un Pētera Vaska Otrā simfonija. Hanss Kristians Āviks ir viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes igauņu vijolniekiem, kurš plašāku ievērību ieguva pēc uzvaras "Carl Nielsen International Competition 2022", kas pavēra ceļu uz sadarbību ar ievērojamiem Eiropas orķestriem.
Kristīna Poska – LNSO galvenā viesdiriģente kopš 2021./2022. gada sezonas – 2025. gadā kļuva par Francijas Jauniešu orķestra māksliniecisko vadītāju. Viņa ir starptautisku konkursu laureāte un prestižās Vācijas Diriģentu balvas ieguvēja 2013. gadā.
"Un Dievs... radīja sievieti".
Nākamnedēļ 22. maijā plkst. 19 Mazajā ģildē skanēs veristisks itāļu klasiskās mūzikas koncertstāsts "Un Dievs ... radīja sievieti" (organizators klasiskās mūzikas ģilde "Euterpe"). Koncertprogrammas nosaukums dzimis ar aluzīvu atsauci uz slaveno Rožē Vadima franču romantisko drāmu "Et Dieu… créa la femme", kas padarīja par kinoleģendu un pielūgsmes objektu franču aktrisi Brižitu Bardo. Koncertā piedalīsies soprāns Anta Jankovska, itāļu tenors Niko Frankini, flautiste Dita Krenberga, arfiste Dārta Tisenkopfa-Muselli un pianists Rihards Plešanovs. Stāstnieka lomā Orests Silabriedis, gaismu režiju veidos Ivars Vācers. "Mūsu programmas muzikālajā centrā būs itāļu melodrāmas laicīgā sieviete un viņas smalkā un sarežģītā jūtu pasaule. "Es nekad neesmu redzējis tādu sievieti…" dzied kavalieris de Grijē, kas Amjēnas centrālajā laukumā tikko skatījis vaigā skaistuli Manonu Lesko. Ja ir kāds komponists, kurš savas daiļrades laikā sievietei veltījis pielūgsmes pilnu apbrīnu un skaistākās mūzikas lappuses, tad tas ir slavenākais itāļu verisma pārstāvis Džakomo Pučīni. No kopumā divpadsmit viņa sacerētajām operām astoņas nes sieviešu vārdus," stāsta soprāns Anta Jankovska.
Kopā ar Pučīni opermūzikas lappusēm koncertā skanēs Latvijā reti dzirdēti itāļu komponista, romantiķa Saverio Merkadantes, Pučīni laikabiedru Alfredo Kazellas, Ottorīno Respīgi un 20. gs. komponista Nino Rotas instrumentālie skaņdarbi flautai, arfai un klavierēm.
Andra Dzenīša Dienvidu koncerts
Sestdien, 16. maijā, koncertzālē "Lielais dzintars", pasaules pirmatskaņojumu piedzīvojot Andra Dzenīša Dienvidu koncertam metāla sitaminstrumentiem un orķestrim, kur solista lomā uzstāsies Guntars Freibergs, 145. koncertsezonu noslēgs Liepājas Simfoniskais orķestris. Dienvidu koncerts iedvesmots no Bali salas bagātīgajām muzikālajām un rituālajām tradīcijām.
Daugavpilī – "Ārkārtīgi svarīga persona (VIP)"
Piektdien, 15. maijā, Daugavpils teātrī pirmizrādi piedzīvos dāņu režisora Kima Bjarkes komēdija "Ārkārtīgi svarīga persona (VIP)" – satīriska izrāde ar delartiskās komēdijas elementiem par kādu ļoti darbīgu kungu, kuram nekad nepietiek laika un kurš ir tik aizņemts, ka galu galā nepaspēj izdarīt neko. Galvenajās lomās Vadims Bogdanovs un Jeļena Ņetjosina. Izrādes pamatā ir 18. gs. ievērojamākā skandināvu autora Ludviga Holberga luga "Den stundesløse", kurā izsmieta iedomāta aizņemtība, bezjēdzīga birokrātija un tukša rosīšanās. Izrādi iestudē pieredzes bagāts režisors Kims Bjarke – viņš veidojis aptuveni 120 izrādes Skandināvijā, galvenokārt Dānijā un Norvēģijā.
Divas jaunas izstādes Turaidā
Turaidā tikko atklātas divas jaunas pastāvīgās izstādes viduslaiku pilī – "Astoņi gadsimti Turaidas pilī" un "Turaidas pils septītais tornis". Pirmā, kas tapusi kopradē ar Turaidas muzejrezervāta vēsturniekiem Jolantu Dukaļsku, Viju Stikāni, Gunti Zemīti, Justīni Timermani, atrodas pils Galvenā torņa bergfrīda 2. stāvā, piedāvājot unikālu iespēju izsekot Turaidas pils attīstībai no pirmsākumiem 13. gadsimtā. Savukārt izstāde "Turaidas pils septītais tornis" atspoguļo militārās arhitektūras attīstību laikā, kad Eiropā strauji izplatījās uguns šaujamieroči.
10 jaundarbi saksofonam
Ceturtdien, 14. maijā, plkst. 19 Latvijas Mākslas akadēmijas Aulā saksofonists Aigars Raumanis aicinās uz koncertu "Skatpunkts", kurā izskanēs desmit latviešu komponistu jaundarbu pirmatskaņojumi solo saksofonam un saksofonam ar elektroniku. Desmit komponisti radījuši jaunus opusus tieši šim koncertam. Programmā iekļauti Platona Buravicka, Andra Dzenīša, Diānas Gritānes, Ērika Mieža, Henrija Poikāna, Madaras Pētersones, Edgara Raginska, Agitas Reķes, Kārļa Rēriha un Armanda Skuķa jaundarbi.
