"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Ramona Indriksone, "Vidaga". Vāka mākslinieks Emīls Garjānis. "Latvijas Mediji".
Vidaga ļoti mīl un sargā māti – mazā meitene ir vienīgā, kura redz, kā no vienmēr priecīgās, sirsnīgās, košās būtnes viņa pamazām pārtop savā ēnā, sāk dzert un kļūst arvien promesošāka. Vecāki izšķiras, māte iziet ārstēšanās kursu. Vidagas sirdij un pleciem pārāk agri uzkrauta pārāk smaga atbildības nasta. Tikai būdama pieaugusi, viņa uzzina ģimenes noslēpumus – un tieši viņai arī jāizlemj, vai sasiet reiz sarautās saites vai dzīvot ar sāpīgu neskaidrību.
Anna Klīvsa, "Dziednieki". No angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante. Vāka mākslinieks – Jānis Sproģis. "Latvijas Mediji".
Ziņa par vientuļa fermera slepkavību inspektoru Remziju sasniedz pirmdienas rītā. Lai gan visbiežāk slepkavību iemesli izrādās ārkārtīgi vienkārši – saspīlētas attiecības, nesavaldītas emocijas ķīviņa laikā –, Boulza savrupais dzīvesveids vedina domāt, ka šis gadījums atšķirsies. Drīz vien tiek atrasta līdzīgā veidā noslepkavota, ar iepriekšējo upuri nesaistīta sieviete...
Forūga Farohzāda, "Atdzimusi". No persiešu valodas atdzejojis Raimonds Ķirķis. Redaktore Anna Auziņa. Dizains: Anna Aizsilniece. "Neputns".
Forūga Farohzāda (1935–1967), neskatoties uz dzejas intimitāti, ir izteikti sociāla dzejniece. Viņa dzejā tver plašākās sabiedrības grupās izjustu sociālo vidi, kuru pieredzējuši 20. gadsimta 50. līdz 70. gadu Teherānas sekulārie intelektuāļi, īpaši tajā piejaucētās sievietes. Lai arī viņas dzejā subjekts itin bieži mīt noslēgtībā un šī vide ir priekšnosacījums ilgu un bagātīgas iztēles iedrošinātai dzejai, Farohzāda atklāj jaunajam Irānas sociālajam audumam plaši raksturīgus sensibilitātes aspektus. Atzinīgi dēvēta par irāņu Silviju Plātu vai Annu Sekstoni, nievājoši par persiešu Bilitis – dzejnieci, kuras vienīgā vērtība ir vīrišķās fantāzijas iekvēlināšana, Farohzāda ir lokālā vidē veidojusies nenoliedzami īpaša un patstāvīga figūra divdesmitā gadsimta planetārā modernisma vēsturē.
Aleksandrs Barons, "Vientulības labirints". Redaktors Raimonds Ķirķis. Dizains: Stefans Pavlovskis. "Neputns".
Šis ir "divdaļīgs rekviēms Rīgas radošo divdesmitgadnieku aizejošajai pusaudzībai, viņu cerībām, izmisumam un dzīvotgribai. Krājums vietām ir tumšs un drēgns, un neomulīgs kā Rīga decembra šļūdonī, kad vakara sastrēgumstundā esi apstājies krustojumā, kur Marijas iela pasaulē laiž Čaka ielu, un visas pasaules trauksme un nogurums tevi saķer aiz skausta. Tāpat atklājas Barona liriķa talants – grāmatā izkaisīti dzejoļi, kurus viņš komponējis dziesmās," tā par A. Barona debijas krājumu raksta redaktors Raimonds Ķirķis. Grāmatas atvēršana divās daļās paredzēta 20. aprīlī Dailes teātrī.
Māris Gūtenmorgens Bērziņš, "Klēpja dievs". Mākslinieks Jānis Esītis. "Dienas Grāmata".
"Gūtenmorgens par visām varītēm centās ierakstīties topošajā grāmatā, bet diemžēl te viņam vieta nebija paredzēta. Palicis aiz borta, vecais varonis jutās drusku aizvainots, tomēr nepadevās – neskopojās ar kritiku, mudināja apsvērt viņa ieteikumus, bet dažbrīd burtiski diktēja priekšā, ko un kā rakstīt. Brīžiem Gūtenmorgena balss kaitināja, brīžiem palīdzēja, taču viņa pienesumu un daļu autorības noliegt nevarēja. To saprata arī Gūtenmorgens un nekavējoties uz grāmatas vāka iespraucās starp Māri un Bērziņu," tā atceras autors. Romāna galvenais varonis Dainis Pelnarājs visādi nopūlas, cenšoties saprast, kā rīkoties, lai laime nepāriet. Advaitas praktizētājs Roberts no datora ekrāna sludina, ka apjēdzamā patiesība ir satriecoši ģeniāla: nekas nav jādara, jo nav neviena mērķa, kas būtu jāsasniedz. Vai tas attiektos uz visām dzīves sfērām? Tā sākas Daiņa ceļš uz apskaidrību. Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
