Vakar Francijā sākās un līdz 23. maijam turpināsies pasaulslavenais 79. Kannu kinofestivāls.
Kannu galvenā konkursa žūrijas priekšsēdētājs ir Dienvidkorejas režisors Čanvuks Parks, īpašo Goda Zelta palmas zaru šoreiz saņems Jaunzēlandes režisors Pīters Džeksons un amerikāņu dziedātāja, aktrise un režisore Bārbra Streizande.
Starp 22 filmām, kas sacentīsies Kannu galvenajā konkursā, ir, piemēram, poļu režisora Pāvela Pavlikovska ‘Fatherland’ (2018. gadā viņš saņēma režijas balvu par filmu “Cold War”). Tās sižets vēsta, ka 1946. gadā Nobela prēmijas laureāts literatūrā Tomass Manns pirmo reizi kopš kara beigām atgriežas Vācijā, līdzi vedot meitu Ēriku – aktrisi, rakstnieci un rallija braucēju (viņu atveido vācu aktrise Sandra Hillere). Viņi uzsāk grūtu ceļojumu pa valsti, kuru bijuši spiesti pamest pirms sešpadsmit gadiem. Amerikāņu režisora Stīvena Stoderberga "John Lennon: The Last Interview" ir dokumentāls stāsts par slavenā bītla pēdējo interviju. Spāņu režisora Pedro Almodavara "Bitter Christmas" – daudzslāņaina melodrāma par filmu taisīšanu, skumjām un novecošanu. Protams, konkursa programmā ir arī daudzi citi pasaulslavenu režisoru darbi.
Latvijas spilgtākais sasniegums šogad ir Viestura Kairiša spēlfilmas "Uļa" iekļaušana konkursā "Īpašais skatiens/Un certain regard", bet festivāla norisēs un filmu tirgū aktīvi piedalās arī citi Latvijas filmu nozares profesionāļi.
Kā uzsver Nacionālais kino centrs, pasaules pirmizrāde šajā kinoindustrijas epicentrā ir ievērojams sasniegums. Latvijas studijā "Ego Media" producētā spēlfilma, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Lietuvas kopražojums "Uļa/Ulya", kas veidota pēc galvenās lomas tēlotāja, aktiera Kārļa Arnolda Avota ieceres, atlasīta vienam no diviem galvenajiem Kannu konkursiem, filmas pasaules pirmizrāde notiks 21. maijā, un tai paredzēts arī tirgus seanss.
Spēlfilma "Uļa" ir oriģināls un konceptuāls kinodarbs, kura ieceres pamatā ir aktiera Kārļa Arnolda Avota ideja un vēlēšanās nospēlēt šo emocionālo un dramatisko neparastas pusaudzes identitātes meklējumu stāstu, kas balstīts leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā. Melnbaltās filmas darbība risinās 20. gs. 60. gadu beigās, radošajā komandā līdz ar režisoru Viesturu Kairišu ir poļu kinooperators Vojcehs Starons un māksliniece Ieva Jurjāne, filmas producents – Guntis Trekteris. Filmas nacionālā pirmizrāde Latvijā gaidāma šāgada rudenī.
Kannu festivāla galvenajā konkursā atlasīta arī emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zvjaginceva spēlfilma "Minotaurs/Minotaur", kas uzņemta Latvijā un izmantojusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ekonomisko instrumentu – līdzfinansējumu ārvalstu filmu veidošanai; filmu pamatā finansējušas Francija un Vācija.
Tradicionāli plaša ir Latvijas kinoprofesionāļu dalība Kannu filmu tirgū "Marché du Film", kuru ik gadu apmeklē 15 000 pasaules kinoindustrijas profesionāļu no 140 valstīm. Starp 60 filmu tirgus paviljoniem no 90 valstīm arī šogad darbojas Latvijas paviljons, kuru finansiāli nodrošina LIAA, piedalās Nacionālais kino centrs un Latvijas Kinoproducentu asociācija. Atsevišķā stendā filmu studija "Rija" nodarbojas ar savu filmu un dažu citu Latvijas studiju filmu izplatīšanu.
Īpaši aktīvi šogad Kannu kinofestivāla industrijas sadaļā "Short Film Corner/Rendez-vous Industry" darbojas "Baltic Shorts" – Baltijas valstu kinoinstitūciju, īsfilmu organizāciju un festivālu apvienība, kas ar Nacionālā kino centra atbalstu starptautiski izceļ Baltijas īsfilmu nozari un tās jaunos talantus. No Latvijas iniciatīvā iesaistās Latvijas Īsfilmu aģentūra, Rīgas Starptautiskais kinofestivāls ("RIGA IFF") un festivāls "2ANNAS".
