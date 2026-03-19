"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Harijs Āboliņš, "Arī es gribētu aizbraukt uz Ženēvu". "Latvijas Mediji".
Alberts ir 35 gadus vecs izdedzis grāmatvedis, kurš viens pats audzina savu dzīvespriecīgo piecgadīgo dēlu Oliveru. Viņa ikdiena ir kā nebeidzams rituāls: rīta putra, bērnudārzs, "Excel" kolonnas darbā, makaroni vakariņās un dziļa iekšēja tukšuma sajūta, ko pastiprina bijušās sievas aiziešana. Humors ir viņa aizsargsiena pret rutīnu, bet – cik ilgi var izturēt, dzīvojot tikai pēc inerces? "Arī es gribētu aizbraukt uz Ženēvu" ir stāsts par tēva mīlestību, vientulību un pavērsieniem, kas liek paskatīties uz sevi. Grāmata, kas liks pasmaidīt caur asarām un aizdomāties katram pašam par savu "Murkšķa dienu".
Kolīna Hūvere, "Atmiņas par viņu". No angļu valodas tulkojusi Astrīda Vucāne. Vāku adaptējusi Baiba Lūsīte-Teikmane. "Latvijas Mediji".
Pēc pieciem cietumā pavadītiem gadiem Kenna atgriežas vietā, kur reiz sabruka visa viņas pasaule. Jauno sievieti dzen uz priekšu tikai cerība – beidzot satikt savu četrgadīgo meitiņu, kuru viņai pēc dzemdībām nebija ļauts paturēt rokās pat uz mirkli. Taču pagātne tik viegli neatlaiž. Apkārtējie Kennu joprojām vērtē pēc viņas kļūdām, un durvis uz piedošanu šķiet cieši aizvērtas. Vietējā bāra īpašnieks Ledžers ir pēdējais cilvēks, kuram vajadzētu būt Kennas pusē…
Andris Dzenītis, "Es esmu, manis nav". Dizains: Klāvs Priedītis. Redaktors: Raimonds Ķirķis. "Neputns".
"Komponista Andra Dzenīša esejas rāda, ka talants prot atraisīties negaidītos veidos. Lai arī Dzenīša dzimtā valoda – mūzika – ir abstraktākā un tēlainākā no mākslām, spēja izteikties vārdos precīzi un ietilpīgi ir viena no viņa eseju svarīgām īpašībām. Strādājis žurnālistikā, viņš zina, kā rakstīt ar izkoptu stilu un saistošā veidā," raksta grāmatas redaktors Raimonds Ķirķis.
Arnolds Auziņš, "Ar smaidu trakā pasaulē". Mākslinieks Jānis Esītis. "Dienas Grāmata".
Dzejnieks, prozaiķis, dramaturgs un publicists Arnolds Auziņš (1931) raksta gan bērniem, gan pieaugušajiem. Nu jau 69 gadus, tikdamies ar lasītājiem drukātu izdevumu lappusēs, ir sagādājis saviem cienītājiem vismaz simt grāmatu – dzejas, stāstus, aprakstus, romānus, lugas. Pievērsies dzīvei kā drāmā, tā jokos, prozā no dažādiem skatpunktiem aplūkojis vēsturi un mūsdienas. Vairāk nekā 300 dzejoļu kļuvuši par pamatu latviešu komponistu sacerētām dziesmām. "Ja visu, kas pašlaik notiek, uztvertu nopietni, jāsajūk prātā, taču psihiatriskā slimnīca pārpildīta, jāgaida rinda. Man nepatīk gaidīt un arī sabiedrība dziednīcā, kur durvīm nav rokturu, nešķiet sevišķi simpātiska, tāpēc labāk mēģināsim uz daudzām parādībām paskatīties no komiskās puses un pasmieties arī par sevi," raksta autors.
Armins Keomegi, "Debesis". No igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola. Redaktore un korektore Sandra Godiņa. Vāka un dizaina autors Zigmunds Lapsa. "Aminori".
Galvenais varonis pēc sprādziena lidmašīnā ir zaudējis atmiņu un nezina, vai viņš tiešām ir Arturs Smits, kā rakstīts pasē, ko viņš atrod it kā savā mugursomā kopā ar pusmiljonu eiro. "Kāda velna pēc es braucu uz Lisabonu?" viņš prāto, bet jau drīz atrodas lidmašīnā uz Mozambiku. Tā sākas Artura ceļojums apkārt pasaulei, tikpat kā neizejot no lidostām un minimāli saskaroties ar dažādās nozīmēs uzkarsušo Zemes atmosfēru. Arturs rod sirdsmieru, tikai iekāpjot nākamajā lidmašīnā. Bet cik ilgi var palikt debesīs? Armins Keomegi (1969) ir netipisks igauņu rakstnieks, kas, būdams veiksmīgs uzņēmējs, pievērsies rakstniecībai un spējis pārsteigt ne vien lasītājus, bet arī kritiķus ar nesamākslotu literāro stilu un savdabīgo pasaules redzējumu.
