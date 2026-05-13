Latviešu rakstnieces Lilijas Berzinskas grāmata "Lo scheletro nell’armadio" jeb "Skelets skapī" ieguvusi trešo augstāko apbalvojumu Itālijas bērnu literatūras balvas "Premio Letteratura Ragazzi di Cento" jeb "Cento bērnu literatūras balvas" sākumskolas kategorijā.
"Cento bērnu literatūras balva" ir viena no bērnu un jauniešu literatūras balvām Itālijā, un tās vērtība ir, ka uzvarētājus izvēlas paši skolēni. Tūkstošiem bērnu Itālijā lasa nominētās grāmatas un balso par sev tuvākajiem darbiem,” stāsta platformas "Latvian Literature" pārstāve Anete Konste.
Viņa uzsver, ka šis sasniegums ir nozīmīgs apliecinājums latviešu bērnu literatūras starptautiskajai atpazīstamībai un tās spējai uzrunāt lasītājus dažādās valstīs un kultūrās. Balva ir apliecinājums Lilijas Berzinskas literārajam mantojumam, taču autore šī gada martā aizgāja mūžībā.
Grāmatas itāļu izdevumu tulkojušas Rita Tura un Margherita Carbonaro, ilustrācijas veidojusi Anna Vaivare, savukārt grāmata Itālijā iznākusi izdevniecībā "Iperborea Casa Editrice". Grāmatu Latvijā izdevusi izdevniecība "Dienas Grāmata".
"Cento bērnu literatūras balva" dibināta Itālijā 1979. gadā un tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajām bērnu literatūras balvām valstī.
Lilijas Berzinskas debija literatūrā bija pašas ilustrēta grāmata bērniem "Nezināmais zvērs" (2009), kurai sekoja vēl vairākas – garstāsts "Ziloņu dārzs" (2012), krājums "Pļavas pasakas" (2014), "Lamzaks meklē Lamzaku" (2016), "Skelets skapī" (2018), "Meža pasaka" (2018), "Lidojošo Cūku nams" (2021), "Atmiņu kaste" (2022), "Ronēns Mākonītis" (2023) un "Kā Mizgrauzis atrada mīlestību" (2024).
2015. gadā iznāca arī rakstnieces pirmais darbs pieaugušajiem – romāns "Putnu osta", kam 2017. gadā sekoja pasaka "Pasaules centrs". Lilija Berzinska aktīvi darbojās arī kā tulkotāja no angļu un zviedru valodas.
Vairāki rakstnieces darbi tikuši nominēti Latvijas Literatūras gada balvai. 2019. gadā Lilija Berzinska to ieguva par grāmatu "Skelets skapī".
