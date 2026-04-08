Satiksmes ministrijā 26. martā notika Ceļu satiksmes drošības padomes sēde, kurā Valsts policijas, Satiksmes ministrijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pārstāvji izvērtēja pagājušā gada ceļu satiksmes drošības rādītājus un noteica prioritātes 2026. gadam.
Sanāksmē CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis arī informēja par smago ceļu satiksmes negadījumu izpētē gūtajiem secinājumiem. 2025. gadā ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā 118 cilvēki, smagus ievainojumus guvušas 326 personas, ievainoti 3518 cilvēki. Kopumā 2025. gadā notikuši 3215 ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem. CSDD speciālisti Oskara Irbīša vadībā īpašā projektā analizējuši 184 smagās avārijas, 62 gadījumos izpēte veikta tūlīt pēc notikuma, situācija analizēta uz vietas.
Tu esi smago ceļu satiksmes negadījumu izpētes projekta vadītājs kopš pirmsākuma. Īsumā – kas tas ir?
O. Irbītis: Latvijā 2024. gadā tika pieņemts lēmums veikt smago ceļu satiksmes negadījumu izpēti līdzīgi tam, kā tas tiek darīts daudzās citās Eiropas valstīs, piemēram, Skandināvijā, arī Igaunijā. Somi to dara jau kopš 1968. gada. Gandrīz viens pret vienu cenšamies pārņemt viņu pieredzi – mums ir atšķirīga likumdošana, tāpēc vienkārši pārtulkot likumu no Igaunijas nesanāks. 2024. gadā padziļināti izpētījām 69 negadījumus, pagājušajā gadā – jau 184.
Mūsu uzdevums nav dublēt policiju, kuras darbs ir noskaidrot, kurš vainīgs un kāds sods, kāda tiesvedības gaita piemērojama, bet gan izpētīt, kādi faktori ietekmējuši negadījumu, skatoties no visām pusēm. Tā ir arī infrastruktūra, laika apstākļi, braucamo tehniskais stāvoklis, vadītāju fizioloģiskais un emocionālais stāvoklis un citas lietas. Un varbūt ne tik daudz koncentrēties uz katru negadījumu atsevišķi, bet pētīt līdzīgus negadījumus kopā, mēģinot identificēt būtiskas problēmas.