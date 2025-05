Projekta vadītāja teic, ka vairākas sēņu kultūras pirktas no kolekcijām citās valstīs, un vērtēja to koksnes degradēšanai vispiemērotākos celmus. "Sēnēm, kas veidoja vajadzīgos enzīmus, precīzas sugas noteikšanai sūtījām uz citām valstīm veikt ģenētiskās analīzes. Sēņu kolekcijas neuzturam. Enzīmu ieguves procesā secinājām – svaiga mežā ievākta sēne ir daudz efektīvāka, ražo labāk nekā "nogurušās" laboratorijas kultūras," tā L. Mežule. Viņa teic, ka projekta laikā vissvarīgākais bija enzīmi no dažādām dabā sastopamajām sēnēm. Tās vajadzēja piespiest ražot enzīmus!

"Nav tā, ka paņemsim sēni, piepi un enzīms tecēs ārā. Mums laboratorijas apstākļos bija un ir jārada nosacījumi, lai sēne gribētu to ražot," tā L. Mežule. Viņa stāsta, ka vispirms sēnei ar substrātu un barības vielām nodrošina tās augšanai labvēlīgu vidi. Tad pamazām sāk dot enzīmu ražošanai vajadzīgās barības vielas. "Sēne pēc būtības izdala enzīmus, lai šķeltu apkārtējā vidē esošos substrātus un tādā veidā dabūtu sev barības vielas. Tas nozīmē – ja barības vielas ir pieejamas, tad enzīmi nav jāražo. Un, jo grūtāk ir kaut ko šķelt, jo vairāk vai dažādāki enzīmi jāražo. Ir sēnes, kas var ražot tikai viena tipa enzīmus, var sadalīt viena tipa substrātus. Ir tādas, kas var sašķelt dažādus substrātus. Ja sēnes ir izdalījušas enzīmus, tad mums ir jāpaspēj tos ātri savākt. Kā ražošanā! Svarīgi ir arī spēt procesu atkārtot pēc mēneša. Projekta īstenošanas laikā bija jāsaprot, kādu temperatūru vajag, kādus substrātus," teic L. Mežule.

Kā iegūst cukuru

Biomasas sadalīšanās paātrinās, kad tai pareizajās proporcijās pievieno sēņu enzīmus. Ar iepriekš nosaukto metodi sadalīšanās un šķelšanās, kā arī cukura ieguve notiek aptuveni nedēļas laikā, nav vairs vajadzīgi mēneši. L. Mežule: "Precizēšu, ka iegūstam dažādu cukuru maisījumu šķīdumu, nevis parasto galda cukuru. Dažādo cukuru šķīdums nav tīra glikoze. Tajā būs divas glikozes molekulas kopā – disaharīdi, vai desmit, arī kaut kas no fruktozes, ksilozes, no citiem ogļhidrātiem. Mēs esam mēģinājuši arī tos atdalīt, bet atdalīšana patlaban ir nepārliecinoša."

RTU pētnieki sākotnēji vairāk darbojās pie cukura izmantošanas etanola ražošanai. "Attīstoties ikdienas vajadzībām un prasībām, cena un izdevīgums nav tik liels. Tad vērtē citus, vērtīgākus produktus. Šo cukuru šķīdumu var mēģināt pielāgot visur, kur fermentācijai ir vajadzīga glikoze. Citronskābes ražošana, bioplastmasas ražošana vai dažādi citi mikrobioloģiskie produkti," turpina L. Mežule.

Viens no projekta svarīgākajiem ieguvumiem ir atklātās atsevišķās sēņu kultūras, kas spēj ražot ļoti daudz un efektīvus enzīmus, viņa uzsver. Tos var izmantot hidrolīzes procesiem. RTU pētnieki ir pierādījuši, ka ar viņu izveidoto enzīmu tehnoloģiju var pārstrādāt dažādus substrātus, atkritumu produktus, ne tikai biomasu. Tātad tos var sadalīt ar bioloģisko metodi, nevis izmantot ķīmiju.

RTU pētnieki sadarbībā ar SIA "Bio Re" izveidoja dažādiem iespējamajiem substrātiem izmantojamu no sēņu enzīmiem gatavotu maisījumu. "Pievienojām to biomasai, lai redzētu, ko no visa var ražot. Enzīmi šķēla biomasu un ražoja cukuru. Kad cukurs bija ievākts un atdalīts, secinājām, ka no viena kilograma sausas biomasas varam saražot 250 gramus cukura. Tas ir pietiekami labs rezultāts. Cukurs šajā gadījumā būs cukura šķīdums, tā nebūs tīra glikoze. Dažkārt paliek disaharīdi vai polisaharīdi. Tie būtu tālāk vēl jāsašķeļ. Diemžēl, ja ilgāk veic hidrolīzi un ilgāk mēģina sašķelt, ir jāspēj nodrošināt vidi, lai citi mikroorganismi neapēstu saražoto glikozi. Ir daudz iespējamu variantu, kā visu sabojāt," stāsta L. Mežule.

Patentēta jauna membrānu tehnoloģija

Hidrolīzes procesā ar enzīmiem iegūst cukura šķīdumu, cukuru un ūdeni, un paliek arī nesašķeltas daļiņas. To atdalīšanai projekta pētnieku grupa izveidoja un patentēja daudzpakāpju membrānu sistēmu – filtru.