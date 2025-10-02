Tas vienmēr bijis kā īdošs zobs – t. s. krievvalodīgās skolas. Vēl kopš padomju laikiem.
To, kā krieviem skolā “mācīja” latviešu valodu, skaidri ieraudzīju, kad žurnālistikas studijas nācās uzsākt “krievu” grupā (jo grupu ar mācībām latviešu valodā tajā gadā toreiz vēl okupētajā Latvijā neuzņēma) un kad ar krieviem, savas grupas biedriem, Latvijas skolu beidzējiem (!), pat iedomājams nebija sarunāties latviski.
Mums latviešu valodu mācīja formāli vai nemācīja nemaz, dažs labs no viņiem atzina. Un vispār – kam gan mums tā? – ar patiesu neizpratni viņi atvaicāja. Jā, tāda bija padomju apzinātās rusifikācijas ideoloģija.
Bezgala ilgus 35 gadus pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas, pēc milzīga politiska spiediena un dažādām batālijām izglītība mūsu valsts skolās, sākot ar šo rudeni, beidzot notiek vai – vismaz atbilstoši likumam – tai būtu jānotiek valsts – latviešu – valodā. Vai tas nozīmē, ka sāpošais zobs izārstēts? Tā nemēdz būt, ja kaite ir ielaista gadu desmitiem.
Tāpēc šajā laikā īpaši dzīvoju līdzi tiem latviešu skolotājiem, kuri šo skolas gadu uzsākuši bijušajās “krievu” skolās. Ne viens vien no viņiem publiskajā telpā jau paudis, ka jūtas šokēts un vīlies, cik sliktas vai vispār nekādas daudzās no tām ir skolēnu valsts valodas zināšanas, kaut arī jau kopš 2023. gada atsevišķās klašu grupās mācības it kā notikušas latviski. Ka bieži šajās skolās joprojām – slēptāk vai atklātāk – valda tā pati, gan skolotāju, gan skolēnu no mājām, ģimenēm līdzatnestā impēriski šovinistiskā noskaņa – nu kam mums šī valoda vajadzīga.
Daži no latviešu censoņiem šajā toksiskajā buljonā jau kapitulējuši – uzrakstot atlūgumu.
Skumji un dusmas. Nožēlojami, ka kaut kas tāds jāpacieš neatkarīgā Latvijas valstī. Ka pietiekami atbildīgi par latviešu valodu mācību procesā nav bijuši ne šādu izglītības iestāžu vadītāji, ne arī šīs skolas pārraugošās iestādes.
Bet slims zobs ir jāārstē. Ja to nedara, agri vai vēlu tas saindē visu organismu.
